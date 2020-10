Recuperación económica y cambio climático: se buscan gestores

Mimadeo via Getty Images

Necesitamos gestores que, ante un doble reto de importancia capital ―crisis económica causada por la COVID-19 y cambio climático― pongan a España en el camino de la recuperación económica y medioambiental. Si no ocurre así, nuestro futuro estará limitado, y en peligro: porque, al deteriorar los hábitats naturales, aceleramos el calentamiento global, y porque la riqueza natural aporta los recursos esenciales de los que se nutre la industria y nos permite disfrutar de un medio ambiente sano. En definitiva, porque corremos el riesgo de revertir los avances en educación, igualdad de oportunidades, innovación y desarrollo. El pronóstico del FMI del desplome del PIB en casi un 13% no permite ignorar este riesgo.

La pérdida de suelo fértil es irreversible y aumenta la vulnerabilidad de todas las especies, incluida la humana. Pero la desertificación tiene consecuencias más allá de la pérdida de la fertilidad del suelo. El cambio climático tendrá un efecto dominó en otros factores: puede ser factor de conflicto por el control de los recursos hídricos; la falta de alimento en el mar provoca la sobreexplotación de la pesca; la seguridad alimentaria se verá comprometida por la ausencia de lluvia y fertilidad del suelo; y los ecosistemas se verán gravemente dañados ante la escasez del agua disponible y las temperaturas extremas.

Según el pronóstico del FMI, España se sitúa como la economía más golpeada por el coronavirus, más que en ningún otro país avanzado. El mercado laboral tampoco ofrece un escenario halagüeño. La tasa de desempleo quedará este año y el próximo en el 16,8%, muy por encima de las proyecciones de otras economías desarrolladas. Y todo esto, hay que repetirlo, ocurre cuando los efectos del cambio climático nos pisan los talones.

Si no jugamos bien nuestras cartas, corremos el riesgo de que no haya recuperación. Pero aún tenemos margen para corregir, adaptar nuestras economías y hacerlas más flexibles y resistentes ante los futuros impactos de las crisis y el cambio climático. El Plan de Recuperación y la Ley Climática, bien gestionados, pueden abrir el camino. El Gobierno ha destinado a ese plan 72.000 de los 140.000 millones de euros de los fondos que la UE ha concedido a España para la recuperación, aunque no está claro que el dinero pueda ser desembolsado en 2021. El objetivo es sumar al PIB 2,5 puntos porcentuales y facilitar la creación de 800.000 puestos de trabajo. Se concentrará en sus tres primeros años, y destinará un 37% a la inversión verde, (lo mínimo que pide la UE para la distribución de los fondos), y un 20% a la transformación digital.