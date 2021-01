raquel arocena torres via Getty Images

raquel arocena torres via Getty Images

La emigración española no puede sentirse arropada por ninguno de los gobiernos que hemos tenido. Lo llevo escribiendo muchos meses, pero ahora toca rotar la cámara y enfocarnos a los emigrantes para poder comprender los errores que desde mi punto de vista hemos cometido y seguimos cometiendo.

Los números de emigrantes no son fiables, y no lo son porque los más interesados en reflejar la cifra real, que somos nosotros, no nos preocupamos de que reflejen la cantidad de emigrantes que en verdad estamos fuera.

El problema se agrava en Europa, ya que estamos a dos horas de casa con un coste de billete de menos de 100 euros y tenemos la falsa seguridad de que no necesitamos ni necesitaremos asistencia consular. Algo que no pasa cuando emigramos a países con frecuentes desastres naturales o con falta de seguridad ciudadana, y allí sí nos registramos.

La asistencia consular y los recursos se reparten de manera acorde a los números de población a servir en los diferentes países. En Reino Unido, por ejemplo, en septiembre del pasado año, tres meses antes del final del plazo inicial de final de año que nos obligaba a los ciudadanos europeos a registrarnos como asentados, se habían registrado 246.000 españoles en este régimen que asegura tu residencia en el país, según los datos publicados por la Home Office. Muchos foros en diciembre se llenaban de preguntas sobre cómo hacer el procedimiento, y muchos lo dejaban para última hora.

Esta cifra, sin conocer el contexto, nos puede parecer alto o bajo, pero cuando se compara con el número de ciudadanos registrados en los consulados, entonces nos queda claro que algo no funciona.

En el registro de residentes permanentes en el exterior hay 116.000 españoles residentes en Reino Unido, que aun sumándole a todos los menores y los que se han registrado temporalmente, no se acerca ni de lejos a las cifras que la Home Office publicaba… más si cabe tras el incremento en noviembre y diciembre de nuevas llegadas antes de que se cerraran las posibilidades de migrar sin visados y sistema de puntos.