Súper-Trump

The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images El presidente estadounidense, Donald Trump, durante su aparición tras contraer la covid-19.

No, no me refiero al grupo de los años 70-90 Supertramp, sino a la idea que refleja el presidente Donald Trump a través de sus gestos, palabras e imagen.

Trump se cree un súper-hombre, y para ser un súper-hombre lo primero que hay que ser es macho y demostrar que una de sus principales cualidades es la fuerza. Sería como una especie de graduación con tres grandes niveles, primero se es hombre, después macho, y al final se llega a ser súper-hombre. No basta con ser macho y fuerte para ser súper-hombre, esos elementos se pueden conseguir potenciando los elementos que definen la masculinidad androcéntrica y, quizás, apuntándose a un gimnasio para reforzar los argumentos anatómicos masculinos. La superioridad que sienten Trump y muchos otros súper-hombres exige unir la fuerza al poder para incidir sobre una realidad más allá de los elementos contrarios que se resisten sin que el resultado sea una fractura, y con un componente de sumisión mediante la aceptación del planteamiento impuesto, para que no se tenga que recurrir al uso de la fuerza y el poder a diario. Y cuanta más capacidad de influir se tenga, pues más súper-hombre se es; por eso Trump, como presidente de los EEUU, se siente “el súper-hombre”.

Pero cuando se une la fuerza al poder hay otro elemento esencial en esa idea de superioridad, y es la de no demostrar debilidad.

La debilidad está asociada a las mujeres y a lo femenino, y eso es algo contrapuesto al poder, por eso cualquier atisbo de debilidad, bien sea física o mental, conlleva un cuestionamiento de la hombría y del poder. Supone un descrédito de su condición de súper-hombre y su devaluación en la escala de masculinidad, porque el nivel de hombría alcanzado tiene que demostrarse en todo momento para mantenerlo, subir o bajar; no basta con que se haya demostrado lo hombre que se es, la clave está en demostrar que se sigue siendo. Esa es la parte esencial de la competitividad masculina y de la ausencia de un entramado afectivo sólido entre muchos grupos de hombres.