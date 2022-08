Taiwán, el "fuego" con el que China advierte a EEUU que no debe jugar

En escalada

Sobre Taiwán siempre llueve sobre mojado. El año pasado fue ya crudo y los reproches se acumulan. En octubre, China envió cerca de 150 aviones de combate a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, un gesto sin precedentes. Estas maniobras provocaron declaraciones de advertencia del ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, de que un posible “error de fuego” podría provocar un conflicto desastroso. Chiu calculó que puede haber una guerra declarada en pocos años, en 2025, que es cuando calcula que Pekín puede tener listos sus preparativos para una invasión a gran escala.

China defendió que sus aviones no habían pasado sobre la isla sino que se quedaron en la llamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) en el Mar Oriental de China; se trata de un espacio en el que la identificación, ubicación y control de aeronaves se realiza en interés de la “seguridad nacional”, pero que no está regulada ni definida por ningún organismo, desde que EEUU creó la primera de las ADIZ tras la Guerra de Corea, en 1950. No corresponden estas áreas al espacio aéreo soberano ordinario y la de Taiwán toma parte de la China continental. Aún así, Taipei habló de agresión en su zona suroreste.

El ambiente estaba caldeado ya de antes y con Estados Unidos, justamente. Siempre había sido cauteloso en su venta de armas a Taiwán para no incomodar a China, pero en los últimos tiempos ha disparado sus venta de armamento. Empezó Trump, en 2017, aprobando intercambios militares y nuevos contratos, y ha seguido su estela Biden. Ahí no ha habido volantazo. Es un interés nacional, no partidista.