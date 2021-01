La partida ha terminado. Ya no hay más ases en la manga para Donald . Suenan palabras como insurrección o levantamiento armado y muchos invocan a la 25ª enmienda.

Tras el cómputo de muertos y heridos, se suceden los primeros desmarques desde el Partido Republicano. Mucho dinero en el salón. A pesar de la imagen de caos del Capitolio y del toque de queda prolongado en Washington , no se genera incertidumbre en la bolsa.

Tarde y por primera vez, el presidente condena la violencia con la boquita chica. Con más prisa da la espalda a sus instigados seguidores del Capitolio. Incluso los amenaza con el peso de la ley en un intento de desmarque para librarse de posibles responsabilidades. Así es él. En horas pasó de “we love you” a “fuck you”. Primero Trump, después America First. Percibe que su sombra ya no es tan larga. Pero, no sabremos si Donald sigue apuntando con su revolver bajo la mesa hasta que se levante y abandone definitivamente la partida.

Poco talento en los estados de la Unión. Tiro al pie americano, tu propio pie amigo.

Plumas y alquitrán para Trump. Pobre tahúr… que no le queda bien el ataúd.