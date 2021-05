KAZUHIRO NOGI via AFP via Getty Images

KAZUHIRO NOGI via AFP via Getty Images Dos vigilantes protegen una escultura de los aros olímpicos por una protesta ciudadana en Tokio

Ni 2022 ni cualquier otra fecha que no sea la ya prevista para este verano. “Los Juegos o son ahora o no son. Y van a ser ahora porque si no, el Comité Olímpico Internacional (COI) entra en quiebra”, apunta tajante la periodista Paloma del Río para frenar todos los rumores que siguen circulando sobre la viabilidad de volver a mover los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Solo es “ruido”, confiesa Francisco ‘Paco’ Cubelos. “Hay mucha gente a la que le interesa que se hable del morbo de que se puedan cancelar, pero la realidad es la que es”, explica el piragüista, una de las opciones reales de medalla en Tokio.

Otra de ellas, si es que finalmente participa, es Rafa Nadal. Sus palabras recientes, fantaseando “a nivel romántico” con la posibilidad de “esperar a 2022” para garantizar la presencia de público internacional, generaron revuelo, si bien no parece algo viable. “Es imposible, porque en 2022 ya hay otros Juegos, los de Invierno, en Pekín, y el COI no va a volver a juntar Invierno y Verano en el mismo año [se separaron desde Lillehammer 1994]. Televisivamente es inabordable y es imposible cambiar calendarios en un año que ya tendrá un Mundial de Fútbol”, apunta Del Río, voz olímpica de RTVE.

Aún hay “detallitos” por definir en los protocolos deportivos, confiesan en privado varios atletas que no tienen claro al 100% la cantidad de reglas. Nada que supoes un cambio sustancial a poco más de 60 días del encendido del pebetero. Este miércoles, el Comité Olímpico Español celebró una reunión con todas sus federaciones para analizar las claves de organización en Tokio 2020. Ni la cancelación ni un nuevo atraso fueron puntos del día.