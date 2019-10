Transparencia fiscal en Europa

Pero he aquí que, una vez elevado el reporte del Parlamento al Consejo –compuesto por los gobiernos de los países miembros–, el expediente se paralizó. Países como Suecia (sorprendentemente), Irlanda u Holanda (estos menos sorprendentemente), se opusieron a un levantamiento del velo operativo de esta naturaleza. Argumentaban desde el Consejo que la base jurídica sobre la que se tendría que aprobar una norma europea de esta clase sería sobre la normativa en materia fiscal y no sobre la de la transparencia. Esa pequeña diferencia de matiz es tan decisiva que en el primer caso se reservaría a Comisión y Consejo su aprobación (sin participación del Parlamento), requiriendo unanimidad entre los países miembros. Ello haría que un único país pudiera vetar la norma, lo que hace su aprobación inviable en la práctica. Esta diferencia de criterio jurídico ha provocado que el expediente se haya paralizado hasta el día de hoy.

El CBCR es una herramienta fundamental de salud democrática, de sostenibilidad del modelo de bienestar europeo y de solidaridad entre países miembros. La ciudadanía tiene derecho a saber dónde y de qué manera operan las grandes corporaciones empresariales, si observan una conducta ética en su operativa, dónde y cómo pagan impuestos. Los países de Europa necesitan herramientas claras para evitar que aquellas multinacionales que extraen ingentes beneficios en el mercado interior europeo contribuyan con sus ingresos a financiar nuestros servicios públicos –y no se los lleven a un paraíso fiscal–. La Unión, por último, no puede seguir permitiendo una opacidad interior que produce picaresca impositiva entre países miembros; no es de recibo la existencia de paraísos fiscales en el interior de Europa, no es sostenible el dumping fiscal entre países miembros de la Unión.