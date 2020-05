Una ciudad unida, un Madrid para todos sus vecinos y vecinas

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Un grupo de voluntarias en Madrid reparte comida de un banco de alimentos.

En algún lugar de una gran ciudad se olvidó que había gente vulnerable. Se olvidó que había personas que no acceden a los servicios sociales, no porque no los necesiten, sino porque un sistema de burocracia caótica los aleja de ellos.

En algún lugar de esa misma gran urbe existe gente a la que no se le da alimentos aunque le hagan falta, porque esa misma burocracia incapaz de ponerle cara al sufrimiento no les considera merecedores de ayuda y no les incluye dentro del sistema.

En algún lugar de esa enorme metrópoli viven mujeres víctimas de violencia de género que han encontrado un refugio en una entidad asociativa.

En algún lugar de ese inmenso municipio hay más de 15.000 familias que necesitan comer cada día. Y son las asociaciones, las ONGs, los voluntarios y las voluntarias, las que les están ofreciendo una ayuda que su Ayuntamiento, la administración más cercana, no está siendo capaz de darles. Son estas entidades las que están llegando a esas personas invisibles, olvidadas, excluidas. Personas que están ofreciendo su tiempo, mucho tiempo, para dejar en la puerta de las casas de quienes lo requieren una bolsa de alimentos, una entrega con medicación o un gesto de cariño.

Esa gran ciudad se llama Madrid.

Nos gustaría pensar que estamos a salvo del hambre que es cosa de países lejanos, pero está mucho más cerca de lo que queremos pensar. Es más, la emergencia alimentaria ya es una realidad y puede hacerse crónica en nuestros distritos.