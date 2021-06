Una ley de salud mental para pasar de las palabras a los hechos

Si en este año te has sentido profundamente triste o has sufrido ansiedad. Si eres una de esas mujeres con un trabajo precario a la que le recetan diazepam cada vez que va al médico porque no puede más. Si has sufrido algún problema de salud mental en tu vida o conoces a alguien que lo ha sufrido. Si te preocupa que en este sistema social y económico cada vez sea más difícil llevar la vida que quieres y que mucha gente se vea obligada a llevar la vida que puede, este artículo te interesa. Ayer el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentamos públicamente nuestra ley de salud mental.

Los problemas de salud mental siempre han sido muy importantes en España, y en general en todo el mundo desarrollado, pero se han agravado todavía más a causa de la epidemia. Nuestro grupo parlamentario ya fue el primero en registrar una ley de salud mental, hace más de dos años, en febrero de 2019. Una ley que, lamentablemente, no llegó a buen puerto por finalizar anticipadamente la XII legislatura. Hoy presentamos una ley de salud mental basada en aquella, pero mejorada y actualizada con todo lo aprendido estos meses. Porque, en política, es importante lo que se dice, pero sobre todo es importante lo que se hace. Afortunadamente, en los últimos meses se ha abierto un debate público sobre este tema. Ahora, hay que pasar de las palabras a los hechos.

En primer lugar, una previa. Es evidente y está comprobado científicamente que la pobreza y la precariedad son unos de los principales condicionantes de los problemas de salud mental. Tan solo un dato. Según el CIS, el porcentaje de personas de rentas bajas que se han sentido decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia es del 33% y prácticamente duplica al dato de las personas con rentas altas: un 17%. Esto significa que las expresiones más salvajes del sistema capitalista, las políticas de recorte salarial y recorte en los servicios públicos y el aumento de la desigualdad socioeconómica en la población son importantes causas de los problemas de salud mental.

En este sentido y en la dirección contraria, el escudo social desplegado por el Gobierno de coalición en diferentes frentes para proteger a la gente trabajadora y dar certezas y seguridades a las familias funciona también a múltiples niveles para prevenir el agravamiento de los problemas de salud mental. En pocas palabras, la justicia social y la justicia fiscal son importantísimas políticas de prevención en el ámbito de la salud mental y, por ello también, desde Unidas Podemos vamos a seguir trabajando para que se cumpla hasta el último punto del acuerdo de gobierno.