Y el salario emocional, ¿quién lo toma en cuenta?

Obviamente todos trabajamos para recibir una compensación económica como mínimo, ¿o no? Pero, realmente, ¿es el dinero lo único que nos motiva a levantarnos todos los días para ir a trabajar?

“Sin embargo, yo me daba cuenta de que cuando analizaba la desmotivación, la falta de productividad, compromiso, cooperación, etc., existían otras razones, muchas veces más o igual de importantes que el factor económico. Esto me llevó a investigar sobre cuando quitamos el dinero de la mesa, ¿por qué trabajamos?”.