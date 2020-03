Yo te creo, hermana (excepto si eres de Cs)

Desde pequeña, siempre me he sentido feminista. Me sublevaba ver las enormes diferencias que había entre hombres y mujeres que eran tantas, tan evidentes y tan injustas que hasta una niña las podía ver. No sabía muy bien qué era el feminismo, claro está, pero entendía que era la lucha para conseguir la igualdad así que yo me sentía feminista y lo decía.

Fue en la universidad donde descubrí toda la vertiente teórica y dediqué mucho tiempo a leer libros y artículos que, a veces, resultaban farragosos y difíciles, sobre todo porque muchos eran en inglés y porque unos eran contrapuestos a otros aunque todos eran feministas. Más allá de eso empecé a ir a charlas, coloquios y congresos y a escribir sobre el tema. Y es que para mí el feminismo era (y es) el encuentro con otras mujeres para poder construir lo que significa ser mujer –como Simone de Beauvoir, creo que no se nace sino que se llega a ser– y luchar para conseguir la igualdad plena que atraviesa otras muchas luchas y que es de todas por encima de las demás diferencias. El feminismo para mí era (y es) la solidaridad entre mujeres. En aquel momento, éramos muy poquitas las que nos definíamos como feministas y, de hecho, solía ser objeto de burla. Recuerdo que en las manifestaciones del 8 de marzo no llenábamos ni Las Ramblas.

Ni que decir tiene que la situación actual de la mujer no tiene nada que ver con la de mi infancia y, ni tan siquiera, con la de mi época universitaria. Y, a pesar de todo, y aunque queda mucho para conseguir la igualdad real, siempre me he sentido una mujer libre, siempre he podido hacer lo que he querido, cada día de mi vida. Por eso me siento tan perpleja cuando oigo a las supuestas representantes del feminismo, porque me suenan muy, muy antiguas. Irene Montero, por ejemplo, cuando dice que cuando una mujer va a denunciar un delito sexual y los agentes le preguntan si llevaba minifalda. Es evidente que hace años que no sucede nada así, pero ella lo explica como si fuera el pan nuestro de cada día. Hablan de las mujeres como seres desvalidos, casi como eternas menores de edad que necesitan de una tutela permanente incluso para mantener relaciones sexuales. Y, a la vez que predican un discurso paternalista y a veces un tanto cursi, son capaces de mostrar la mayor de las agresividades contra otras mujeres. Y es que la ministra de Igualdad, tan aficionada a mostrarnos la sororidad (con las suyas), ha sido incapaz de condenar la violencia contra las mujeres de Cs y se ha mostrado comprensiva con los agresores.