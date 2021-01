"Zona catastrófica y en las cabezas de algunos, más", por Marta Flich

Estamos decidiendo cuál es el número de muertes que podemos digerir. Mientras tanto, lo que se pudo hacer desde la política, ¿se hizo? No lo sé. ¿Hemos reforzado la asistencia sanitaria, concretamente en la atención primaria, muro de contención de la pandemia? ¿Cuándo hemos dejado de hablar de rastreadores? Porque lo hemos dado por perdido, algo que era fundamental, ¿no?





¿Por qué no se paró cuando vimos la que nos venía encima? ¿Por qué en esta pandemia salimos más polarizados en lo económico y en lo social? ¿Por qué nuestros dirigentes políticos no son capaces de empatizar con tanto sufrimiento y no se ponen de acuerdo, aunque solo sea para salvarnos la vida? ¿Por qué algunos quieren meter todo lo que no han sido capaces de gestionar con los recursos que tienen en zona catastrófica? Cuántas preguntas, eh. Es curioso que nos hayamos acostumbrado a que la política nos plantee preguntas en lugar de darnos respuestas. Hay mucha zona catastrófica, eh. Y en las cabezas de algunos más.