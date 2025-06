11 días de junio: el camino de Trump hacia el 'sí' al bombardeo de Irán

Durante más de una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo al mundo en la incertidumbre sobre si se uniría a los ataques de Israel contra Irán en un intento por desmantelar el programa nuclear del país. Las especulaciones terminaron este fin de semana, cuando bombarderos furtivos, aviones de combate y un submarino estadounidenses atacaron con bombas y misiles.

La decisión de Trump constituye una de las decisiones de política exterior más arriesgadas tomadas por un presidente estadounidense en la historia reciente, y podría sumergir al país nuevamente en un conflicto armado en Oriente Medio sin un final claro.

Como durante gran parte de la presidencia de Trump, el camino hacia la acción militar fue poco convencional y se desarrolló en las redes sociales, ya que alternativamente prometió diplomacia, exigió la evacuación de Teherán, amenazó al ayatolá y, finalmente, anunció el ataque estadounidense.

Aquí un vistazo a cómo se desarrollaron los últimos 11 días, una cascada de eventos que podrían transformar un rincón explosivo del planeta. Todas las fechas a continuación están en hora del Este.

Miércoles 11 de junio



La primera señal de que un conflicto podría estar cerca llegó cuando las familias de las tropas estadounidenses comenzaron a abandonar Oriente Medio. "Los están trasladando porque podría ser un lugar peligroso, y veremos qué pasa", dijo Trump a su llegada al Kennedy Center para el estreno de Los Miserables, uno de sus musicales favoritos.

No estaba claro si Israel se preparaba para atacar, cumpliendo años de amenazas de atacar el programa nuclear iraní, o si los movimientos eran una maniobra para aumentar la presión para las negociaciones. La siguiente ronda de conversaciones entre Washington y Teherán estaba a pocos días de comenzar, y Trump se mantenía firme en su deseo de alcanzar una solución diplomática.

Entre bastidores, la operación militar israelí ya estaba tomando forma.

Jueves 12 de junio



Trump afirmó que un ataque israelí "podría ocurrir fácilmente". Sin embargo, Irán parecía haber sido tomado por sorpresa. Alrededor de las 8 p. m. en Washington, explosiones en Teherán mataron a altos líderes militares y científicos. Múltiples sitios relacionados con el programa nuclear iraní también fueron alcanzados.

Israel afirmó que 200 aviones de guerra participaron en la primera oleada de ataques. Se produjeron más daños con drones que espías israelíes habían introducido clandestinamente en el país, destruyendo las defensas aéreas y los lanzamisiles.

El primer ministro Benjamin Netanyahu lo describió como una «operación militar selectiva para contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel». Aunque Irán ha mantenido durante mucho tiempo que su programa nuclear tenía fines pacíficos, los líderes israelíes afirmaron que se trataba de una amenaza inminente.

Trump publicó en las redes sociales que “seguimos comprometidos con una resolución diplomática”, pero su tono pronto cambiaría.

Viernes 13 de junio



Irán respondió a Israel con misiles y drones, muchos de los cuales fueron derribados por las defensas aéreas. Al comenzar su día en Washington, Trump parecía impresionado por la destreza militar israelí y su tono se tornó más agresivo hacia Irán.

“Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, CON MUCHO, e Israel tiene mucho y mucho más por venir. Y saben cómo usarlo”, escribió en las redes sociales.

Pero Trump sugirió que la diplomacia era su primera opción e instó a Irán a llegar a un acuerdo. «Ahora tienen, quizás, una segunda oportunidad» para lograrlo, dijo.

Sábado 14 de junio



Trump habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, por la mañana y abordaron el conflicto entre Israel e Irán. La siguiente ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán fue cancelada.

Mientras Israel e Irán continuaban sus ataques, Trump asistió a un desfile militar en Washington. Era el 250.º aniversario del Ejército estadounidense y su 79.º cumpleaños.

La vigorosa exhibición del poderío militar estadounidense —tanques, tropas, paracaidistas y un saludo de 21 cañonazos— se desarrolló en la capital del país mientras se avecinaba la posibilidad de un nuevo conflicto.

Domingo 15 de junio



Trump pasó el día promocionando su reputación como pacificador y alentando a Irán e Israel a “llegar a un acuerdo” similar al que él había negociado para poner fin a los combates entre India y Pakistán.

“Hay muchas llamadas y reuniones”, escribió Trump en redes sociales. “Hago mucho y nunca me reconocen nada, pero no pasa nada, la gente lo entiende. ¡Hagamos que Oriente Medio vuelva a ser grande!”

El Ministerio de Salud de Irán afirmó que 224 personas habían muerto a causa de ataques israelíes en este punto del conflicto. También surgieron informes de que Trump había rechazado un plan israelí para asesinar al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei . Los funcionarios estadounidenses consideraron la idea peligrosamente desestabilizadora.

Trump voló a Canadá para la cumbre anual del Grupo de los Siete, que reúne a las democracias más poderosas del mundo. No permanecería allí mucho tiempo.

Lunes 16 de junio



Israel afirmó haber alcanzado la "superioridad aérea" sobre Teherán, lo que permitió a sus aviones de guerra operar libremente en los cielos de la capital iraní. Uno de los ataques impactó la televisión estatal iraní, interrumpiendo abruptamente una transmisión en vivo. Netanyahu afirmó que los ataques israelíes retrasaron el programa nuclear iraní "por muchísimo tiempo".

Sin embargo, la magnitud del daño no estaba clara, y los funcionarios estadounidenses e israelíes creían que sólo los aviones estadounidenses con bombas "antibúnkeres" especialmente diseñadas tenían la capacidad de destruir sitios nucleares enterrados a gran profundidad.

Después de un solo día en la cumbre del G7, la Casa Blanca anunció abruptamente que Trump partiría temprano en un vuelo nocturno a Washington para reunirse con su equipo de seguridad nacional.

Martes 17 de junio



Trump exigió la “RENDIMIENTO INCONDICIONAL” de Irán en una publicación en las redes sociales y dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que quería “un final real” para el conflicto, no solo un alto el fuego.

Expresó su frustración con los líderes iraníes por no haber llegado a un acuerdo. "Deberían haberlo cerrado. Les dije: 'Cierren el trato'", dijo. "Así que no lo sé. No estoy de muy buen humor para negociar".

Trump también restó importancia a las evaluaciones de las agencias de espionaje estadounidenses de que Irán no había decidido construir un arma nuclear. Insistió en que estaban "muy cerca".

Aún no había amanecido cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Participó en una reunión en la Sala de Situación, pero no apareció públicamente.

Con poca claridad sobre los próximos pasos, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo a los periodistas: "Estoy aquí para responder preguntas, no necesariamente para responderlas".

Miércoles 18 de junio



A estas alturas, ya no cabía duda de que Trump estaba considerando sumarse a los ataques de Israel contra Irán. "Puede que lo haga, puede que no", dijo esa mañana. "Nadie sabe qué voy a hacer".

El presidente habló con los periodistas mientras supervisaba la instalación de un enorme asta de bandera en el jardín sur de la Casa Blanca, alternando entre conversar con trabajadores de la construcción con cascos y evaluar la amenaza nuclear iraní.

Más tarde, en el Despacho Oval, Trump volvió a sugerir que Estados Unidos podría intervenir directamente para frustrar las ambiciones atómicas de Irán. "No busco luchar", dijo. "Pero si hay que elegir entre luchar y tener un arma nuclear, hay que hacer lo que haya que hacer".

En el Capitolio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los legisladores que el Pentágono le estaba presentando a Trump opciones militares.

Jueves 19 de junio



Era un feriado federal —Juneteenth— y gran parte de Washington se tomó libre ese día caluroso y húmedo, pero de todas formas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, programó una reunión informativa.

Entró en la sala de prensa para entregar un mensaje del presidente: decidiría en dos semanas si participaría directamente en la guerra de Israel contra Irán.

Desde hace tiempo se sabe que Trump da plazos de “dos semanas” para acciones que nunca se materializan, por lo que la declaración dejó a la gente adivinando cuál será su próximo movimiento.

Viernes 20 de junio



Trump convocó otra reunión con sus asesores de seguridad nacional y luego voló a su club de golf en Nueva Jersey, donde asistió a un evento político de recaudación de fondos por la noche. Habló brevemente con la prensa durante el viaje, lo suficiente como para decir que su directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard , se equivocó al afirmar previamente que Estados Unidos creía que Irán no estaba construyendo un arma nuclear.

Sábado 21 de junio



Alrededor de la medianoche, la operación militar estadounidense comenzó en secreto: bombarderos furtivos B-2 despegaron desde una base en Misuri. Se dirigieron al este, sobre el océano Atlántico, reabasteciendo combustible con aviones cisterna en el camino. Tardarían 18 horas en llegar a Irán. Un vuelo señuelo se dirigió al oeste, hacia el Pacífico.

Trump regresó a la Casa Blanca desde Nueva Jersey alrededor de las 6 p.m. Menos de una hora después, municiones estadounidenses comenzaron a explotar en Teherán.

Se dispararon más de dos docenas de misiles Tomahawk desde un submarino estadounidense. Aviones de combate escanearon el área en busca de interceptores iraníes. Los bombarderos furtivos lanzaron 14 bombas antibúnker, lo que marcó la primera vez que este arma de 13.600 kilos se utilizaba en combate.

Trump anunció los ataques en redes sociales, afirmando que fue un "ataque muy exitoso" y que "¡AHORA ES EL MOMENTO DE LA PAZ!". En un breve discurso nacional desde la Casa Blanca, el presidente amenazó con atacar nuevamente a Irán si había represalias.

“O habrá paz o habrá tragedia para Irán”, dijo.