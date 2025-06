Donald Trump, de prometer la paz a llevar a Oriente Próximo al borde de otra guerra

Cuando Kamala Harris se hizo con la candidatura demócrata en sustitución de un consumido Joe Biden, Donald Trump advirtió a los estadounidenses de que, si ella llegaba a la Casa Blanca, sus hijos e hijas terminarían "siendo reclutados para luchar en una guerra en un país del que nunca han oído hablar". La declaración no chocaba con nada de lo que había prometido antes. Gran parte de su éxito electoral se basó en oponerse al "belicismo" del Partido Demócrata. Con aquelló del "Estados Unidos, primero", Trump se comprometió desde el principio a "pasar página para siempre de esos días absurdos y estúpidos de guerras interminables" que "nunca terminaron". En diferentes ocasiones, se vanaglorió de ser "el único presidente en generaciones que no inició una guerra, [...] el único presidente que rechazó el catastrófico consejo de muchos generales, burócratas y los llamados diplomáticos de Washington que solo saben cómo meternos en un conflicto, pero no saben cómo sacarnos". Pero ya. Desde anoche, Trump es tan solo un presidente estadounidense más que ha metido a su país en una guerra, en este caso contra Irán, con consecuencias todavía insondables.

Desde que llegó a la Casa Blanca por segunda vez, Trump se hartó de jurar que con él terminarían las guerras. Aseguró — aunque luego dijo que en broma — que en 24 horas pondría fin a la guerra en Ucrania y que gracias a su trabajo se evitarían los "derramamientos de sangre" en Oriente Próximo. Bueno, pues la guerra en Ucrania ha superado su tercer año, Israel prosigue en el borrado de Gaza y, ahora, Estados Unidos ha bombardeado Irán después de que, sí, también Israel, se lo pidiese. Con el ataque sobre las instalaciones iraníes, Trump además se ha convertido en el primer presidente estadounidense en ordenar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos la utilización en combate de la bomba antibúnkeres GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, un artefacto de 13.600 kilos que detona a gran profundidad.

Además de la inestabilidad a nivel global que supone una intervención así, Trump se enfrentará ahora a la división interna en su movimiento, MAGA. Ya hay muchos de sus más fervientes seguidores, como Tucker Carlson o Steve Bannon, que habían alertado de la "chifladura" que supondría atacar Irán y de cómo esto contravendría la promesa del "Estados Unidos, primero". A Trump, sin embargo, no parece importarle. Hace unos días, el presidente estadounidense le comentó a un periodista de The Atlantic que el lema significaba lo que él quisiese. "Considerando que yo desarrollé lo de ‘Estados Unidos, primero’, y considerando que el término no se usaba hasta que yo aparecí, creo que soy yo quien decide" qué significa, dijo. Y añadió: "Para quienes dicen querer la paz, no se puede tener paz si Irán tiene un arma nuclear. Así que para esas maravillosas personas que no quieren hacer nada al respecto, eso no es paz".

Pero, aunque diga no importarle lo más mínimo, Trump sabe que no tiene asegurado el apoyo de quienes más han luchado a su lado. La política de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, una de las más acérrimas seguidoras del presidente, lamentó en redes sociales que "cada vez que Estados Unidos está al borde de la grandeza, nos vemos involucrados en otra guerra extranjera". "No habría bombas cayendo sobre el pueblo de Israel si Netanyahu no hubiera lanzado bombas sobre el pueblo de Irán primero. Israel es un país con bombas nucleares. Esta no es nuestra lucha", dijo.

Una reciente encuesta de YouGov recogida por The Washington Post reveló que no había apenas nadie en Estados Unidos que defendiera una intervención como la de este sábado. Según los datos, solo el 16% de los estadounidenses creían que el Ejército debería entrar en el conflicto entre Israel e Irán. El 60% opinaba que no debía hacerlo. El conjunto del espectro político, además, opinaba así: un 65% de los demócratas, un 53% de los republicanos y un 61% de los independientes veían como un error la participación de Estados Unidos.

Con sus matices, la nueva postura de Trump guarda ecos además con la guerra contra el terror que anunció en su día el expresidente George W. Bush. Llama la atención que el mismo Trump que en 2016 dijo que Estados Unidos nunca debió "haber estado en Irak", el mismo que lamentó que la Administración Bush "mintiera" al asegurar que había armas de destrucción masiva, ahora haya bombardeado Irán cuando su propia directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró el pasado mes de marzo que "Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003". ¿Y qué contestó entonces Trump, que en su día había criticado a Bush por engañar a la ciudadanía? "No me importa lo que haya dicho", espetó ante preguntas de los periodistas.

En estos momentos, Trump pone su esperanza en que estos ataques obligarán a Irán a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones. Él lo llama "la paz". Pero nada hace pensar que Irán no vaya a responder, y una mayor escalada situaría a Estados Unidos en una de esas guerras interminables que el presidente aseguraba detestar. Apenas medio año después de tomar posesión, Trump no solo no ha puesto fin a ningún conflicto, sino que además acaba de situar a Oriente Próximo al borde de otra gran guerra.