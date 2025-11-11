2.000 euros al mes por hacer la mili: la apuesta de Bélgica para reforzar su defensa

Montaje del rostro de una soldado belga, con pintura de guerra y los colores de su bandera nacional.

El Gobierno de Bélgica ha comenzado a enviar desde el pasado viernes 149.000 cartas por correo a todos los jóvenes de 17 años del país para informarles de la posibilidad de hacer en 2026 un servicio militar voluntario de un año, remunerado con 2.000 euros netos al mes.

Así lo anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, el pasado sábado, en un mensaje en la red social X en el que indicó: "Ayer se enviaron 149.000 cartas. Se anima a todos los jóvenes de 17 años del país a unirse a las fuerzas armadas en general y a participar en el servicio militar voluntario de un año en particular".

El plan de la administración belga, presentado en febrero de este año, responde a la "necesidad de personal nuevo en el Ministerio de Defensa", según enfatizó el ministro, que explicó que "está llegando mucho equipo nuevo" para el que hace falta personal, en un contexto en el que el país acordó aumentar el gasto en defensa hasta el 2 % de su PIB, para llegar al objetivo marcado por la OTAN.

El servicio voluntario comenzará en septiembre de 2026 con la formación militar de 500 hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, que percibirán un salario de 2.000 euros netos al mes, aunque está previsto aumentar a 1.000 las plazas disponibles para 2027 e incrementar la cifra progresivamente hasta llegar a un máximo de 7.000. Los jóvenes reclutas se encargarán de tareas de vigilancia tanto en las fuerzas navales, como aéreas y terrestres.

Además del servicio voluntario anual, el ministerio organizará durante el año sesiones informativas en todas las provincias del país.

¿Provecho de la precariedad?

Como reacción al envío de cartas, varias asociaciones y movimientos juveniles de todo el país anunciaron su decisión de movilizarse contra este servicio militar voluntario mediante la creación de la plataforma "Servicio por la Paz", indicó la agencia Belga.

Las ramas juveniles de varios sindicatos temen que la remuneración ofrecida por el Ministerio de Defensa "pueda aprovecharse de la precaria situación de los jóvenes y hacer que la retórica militarista sea socialmente aceptable para una generación que busca estabilidad socioeconómica".

Su objetivo es expresar la preocupación compartida por la "normalización gradual" de la militarización entre los jóvenes y denunciar la "explotación" de una generación "ya debilitada por la precariedad, la desigualdad y la emergencia climática".

Con esta medida, Bélgica recupera la oferta de un servicio militar público a la población, tres décadas después de la suspensión de su formato obligatorio en 1993, aunque en esta ocasión los jóvenes decidirán de manera voluntaria su participación.

El país reactiva así una medida ya implantada en 16 países europeos (10 de la Unión Europea), entre los que destaca la reciente incorporada Alemania, que realizará un reclutamiento obligatorio por sorteo desde 2026.

Un coche de la Policía Aérea belga, frente a la terminal del aeropuerto de Lieja, el 7 de noviembre de 2025, ante la presencia de drones sospechosos. OLIVIER HOSLET / EPA / EFE

Alerta defensiva

La noticia se conoce justo cuando el país está en alta tensión por la aparición de drones sospechosos, que han obligado incluso al cierre temporal del mayor aeropuerto nacional, el de Bruselas-Zaventem. Los últimos, el domingo: tres UAV que sobrevolaban la central nuclear belga de Doel (norte del país) fueron detectados por la noche, según informó Engie, la compañía francesa que la explota, mientras que otros aparatos se vieron sobre el aeropuerto de Lieja. La portavoz de Engie Hellen Smeets indicó anoche que los drones no generaron ninguna incidencia en las actividades de la central nuclear.

También este domingo, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Lieja fue interrumpido tras la detección de vehículos no tripulados. La primera información sobre el avistamiento de drones se recibió alrededor de las 19:30 horas (la misma en Madrid), y se comunicó la presencia de otros dos drones más hacia las 19:45 horas. El tráfico en el aeródromo se reanudó en torno a las 20:25 horas, según informó la agencia de noticias Belga.

Estos nuevos episodios se producen después de que en las últimas semanas hayan tenido lugar en Bélgica varias incursiones de drones, que han sobrevolado bases militares o aeropuertos.

Este lunes, el diario Het Nieuwsblad informó de que la policía federal belga dispone de un equipo encargado de detectar y neutralizar drones "hostiles" desde hace cuatro años, pero que no se pidió su intervención ante la violación del espacio aéreo del martes sobre el aeropuerto de la capital del país.

Una fuente interna declaró a la publicación belga que ese equipo cuenta con "treinta agentes certificados" y "dos antenas para detectar los drones hostiles, cuatro inhibidores de señal para bloquearlos y tres lanzadores de redes para inmovilizarlos".

La agencia de noticias Belga apuntó que las autoridades se habrían dado cuenta demasiado tarde de que podían desplegar el equipo antidrones.

El Reino Unido proporcionará apoyo militar a Bélgica tras la serie de incursiones de drones de origen desconocido en su espacio aéreo, declaró este domingo a la BBC el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa británico, el mariscal del aire Richard Knighton.

Knighton afirmó que su homólogo belga solicitó esta semana asistencia y que, tras analizar la petición, él y el ministro de Defensa, John Healey, acordaron desplegar personal y equipos británicos en Bélgica, en coordinación con la OTAN.

"Es importante dejar claro, sin embargo, que no sabemos -y los belgas tampoco lo saben todavía- la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos, que ya se han empezado a desplegar para asistir a Bélgica", explicó el jefe militar.

Políticos belgas y alemanes han señalado a Rusia como posible responsable de las incursiones, lo que Knighton consideró "plausible", aunque Moscú lo niega.

Bélgica anunció el viernes que reforzará su defensa contra los drones con 50 millones de euros y el apoyo del Ejército de la vecina Alemania, al que se sumarán ahora los efectivos del Reino Unido.