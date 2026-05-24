2,3 millones de toneladas de litio ocultas: el hallazgo de EEUU para alimentar las baterías de 130 millones de coches

Recientemente, una investigación elaborada por los Servicios Geológicos de Estados Unidos (USGS) releva un hallazgo significativo, tanto a nivel sociopolítico como comercial para el país norteamericano.

Dicha autoridad científica estadounidense afirma que se han identificado grandes cantidades de litio en los Montes Apalaches, ubicados al este de la nación. Los investigadores calculan que los depósitos contienen cerca de 2,3 millones de toneladas de óxido de litio. Así lo informa la revista especializada, Live Science, a través de una de sus publicaciones.

El litio es comúnmente conocido como el “oro blanco”; ello no es ninguna casualidad. Cabe recalcar que este recurso natural juega un rol fundamental como materia prima para la elaboración de baterías, coches eléctricos, ordenadores, tecnología militar, entre otros aspectos.

Con la cantidad de litio localizada por la USGS se podría alimentar la batería de hasta 130 millones de coches, 180.000 millones de ordenadores portátiles e incluso 500.000 millones de teléfonos móviles.

El plan de EEUU y el desafío medioambiental

Según señala el diario teutón, Focus, la administración liderada por el presidente Donald Trump ha dejado clara su intención de crear un “proyecto de bóveda” con el objetivo de conservar minerales críticos y proteger a los fabricantes ante la escasez de suministros. En este sentido, el yacimiento de litio detectado en los Montes Apalaches se acopla a la perfección con la visión del gobierno.

Es relevante mencionar que actualmente EEUU importa más de la mitad de su litio; si logra revertir dicha circunstancia mediante la explotación de los depósitos, Washington podría reducir su dependencia de China, marcando un antes y un después en las relaciones comerciales a nivel internacional.

No obstante, la extracción del metal generaría graves repercusiones medioambientales. Las minas a cielo abierto, la invasión de hábitats, la contaminación producida a raíz de los escombros y los productos químicos aumentarían las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por una parte, la minería de litio impulsaría considerablemente la economía del país norteamericano; sin embargo, no se puede dejar de lado el impacto ambiental que esta actividad ocasionaría.