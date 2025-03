El pasado 1 de marzo, un ataque con misiles balísticos Iskander-M, presuntamente con municiones de racimo, golpeó un campo de entrenamiento en el distrito de Samara, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania. Todo ello a pesar de que el uso las municiones de racimo está prohibido desde 2008.

Corresponsales de guerra ucranianos y voluntarios señalaron que el bombardeo tuvo como objetivo la 157ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicada en el campo de entrenamiento de Novomoskovskyi, cerca de la aldea de Cherkask

El corresponsal militar Andriy Tsaplienko informó en su canal de Telegram sobre "la muerte masiva de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a un ataque con misiles Iskander en la región de Dnipropetrovsk". Señaló que el Ministerio de Defensa ruso había publicado un vídeo mostrando el impacto de la ojiva de racimo en la concentración de tropas ucranianas.

"El ataque se llevó a cabo en las ubicaciones de la 157ª brigada mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de entrenamiento de Novomoskovskyi cerca de la aldea de Cherkaske", añadió.

Por su parte, el periodista Yuriy Butusov aseguró en su canal de YouTube que el ataque afectó al centro de entrenamiento del Comando Operativo del Este, donde se encontraba el 168º Batallón de Reserva. Según Butusov, el número de víctimas podría ascender a 130, de las cuales 39 ya habrían fallecido.

El voluntario Serhiy Sternenko señaló que el ataque fue corregido por un UAV de reconocimiento ruso: "No fue derribado, porque todavía no está en funcionamiento un sistema completo. El Comando Aéreo del Este tiene actualmente el peor desempeño en la implementación de la defensa aérea de drones. Anteriormente, el comandante de este PvK prohibió incluso los vuelos de entrenamiento con FPV. Las consecuencias están ahí: un ataque contra la instalación del Patriot [sistema de defensa aérea]. No había ninguna responsabilidad. Ninguna".