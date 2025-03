Global Images Ukraine via Getty

Valerii Zaluzhnyi, embajador de Ucrania en Reino Unido y excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha revelado recientemente que se le pidió no hablar sobre la caída de drones rusos en terrotrio rumano.

Durnte una charla con estudiantes en Leópolis, Zaluzhnyi ha expresado su frustración con la respuesta de algunos países miembros de la OTAN, especialmente en relación con la aplicación del artículo 5 de la Alianza, que establece que el ataque a un miembro es considerado un ataque a toda la OTAN.

En este sentido, el excomandante ha criticado la falta de acción y compromiso de ciertos países, señalando que "algunos entienden que no hay un artículo 5 y nunca lo habrá". En particular, ha mencionado a los países bálticos, Polonia y Rumanía, donde se han registrado diversos incidentes con misiles y drones.

"En general, Rumanía lo entiende todo, pero guarda silencio. Y a veces me llama y me dice 'cállate'", afirma. "Y luego llama y dice: '¿Por qué has encendido estos sistemas de guerra electrónica contra los suyos (drones rusos)? Derríbalos'. 'Tienes cuarenta F-16'", le digo", continúa explicando.

Zaluzhnyi ha recordado que el embajador de Rumanía reveló que las autoridades del país habían encontrado restos de drones rusos Shahed, especialemnte en las orillas del Danubio, tras ataques a infraestructuras ucranianas. En respuestas a estos incidentes, la OTAN ha enviado un avión de radar AWACS para fortalecer la presencia de la Alianza en la región y monitorear las actividades militares rusas.

Poor último, también ha expresado que no consiera que la adhesión de Ucrania a la OTAN sea una garantia de seguridad efectiva, ya que "no dará nada" más allá de "protección militar". En cambio, cree que las mejores garantías de seguridad para Ucrania proceden de su propia fortaleza.