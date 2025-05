Analistas confirman que Putin quiere el fin de la guerra por una única y sorprendente razón

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha reactivado una estrategia diplomática que, lejos de buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania, apunta a imponer una rendición encubierta, afirman analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), citados por The New Voice of Ukraine, quienes advierten que el Kremlin intenta ahora alcanzar por la vía diplomática lo que no ha conseguido en el campo de batalla.

Según el ISW, Putin ha vuelto a plantear los llamados Protocolos de Estambul, redactados en abril de 2022, cuando las fuerzas rusas avanzaban hacia Kiev. Aunque desde entonces ese avance fue repelido, Moscú insiste en imponer condiciones "que no son una oferta de paz, sino una receta para la rendición", así como una drástica limitación de su soberanía y capacidad de defensa. Estas son las principales exigencias:

Renuncia a la OTAN . Ucrania debía abandonar por completo su aspiración de ingresar en la Alianza Atlántica.

. Ucrania debía abandonar por completo su aspiración de ingresar en la Alianza Atlántica. Neutralidad constitucional . Se requería una reforma constitucional que garantizara la neutralidad permanente del país, prohibiendo explícitamente la adhesión a alianzas militares, la firma de acuerdos de cooperación militar y el despliegue en territorio ucraniano de tropas extranjeras, asesores militares o sistemas de armas proporcionados por otros países.

. Se requería una reforma constitucional que garantizara la neutralidad permanente del país, prohibiendo explícitamente la adhesión a alianzas militares, la firma de acuerdos de cooperación militar y el despliegue en territorio ucraniano de tropas extranjeras, asesores militares o sistemas de armas proporcionados por otros países. Reducción drástica del ejército . Se imponía un límite numérico muy restrictivo a las capacidades militares de Ucrania: un máximo de 85.000 soldados, solo 342 tanques de combate y hasta 519 sistemas de artillería.

. Se imponía un límite numérico muy restrictivo a las capacidades militares de Ucrania: un máximo de 85.000 soldados, solo 342 tanques de combate y hasta 519 sistemas de artillería. Alcance limitado de los misiles . Los misiles ucranianos no podrían tener un alcance superior a los 40 kilómetros, lo que permitiría a Rusia situar tropas y sistemas logísticos cerca de la frontera sin riesgo de ser atacados.

. Los misiles ucranianos no podrían tener un alcance superior a los 40 kilómetros, lo que permitiría a Rusia situar tropas y sistemas logísticos cerca de la frontera sin riesgo de ser atacados. Garantes internacionales del acuerdo . Rusia propuso que la seguridad del acuerdo fuera garantizada no solo por potencias internacionales como Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, sino también por la propia Federación Rusa y Bielorrusia.

. Rusia propuso que la seguridad del acuerdo fuera garantizada no solo por potencias internacionales como Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, sino también por la propia Federación Rusa y Bielorrusia. Revisión de tratados internacionales. Los países garantes deberían comprometerse a anular cualquier tratado o acuerdo internacional que contraviniera la nueva neutralidad permanente de Ucrania, incluyendo pactos que impliquen apoyo militar.

"Es una receta para que Ucrania se convierta en un Estado títere, incapaz de defenderse ante una nueva agresión rusa", insiste el informe del ISW.

La ofensiva diplomática de Putin ocurre en un momento de estancamiento militar. "Putin sabe que ya no puede lograr nada decisivo en el campo de batalla", señalan los expertos. Por ello, el Kremlin recurre a presiones políticas, propaganda y desinformación, intentando sembrar divisiones entre Ucrania, Europa y Estados Unidos.

