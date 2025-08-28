Los expertos analizan la última arma de Ucrania: "Si bien no la llamaría una bala de plata, tendrá un impacto significativo"

El sistema lanzacohetes múltiple BM-21 Grad del grupo de artillería de brigada de Azov dispara en dirección a Toretsk el 23 de agosto de 2025 en la región de Donetsk, Ucrania.

El mercado de combustibles ruso atraviesa una de sus peores crisis en años, a medida que los ataques con drones lanzados por Ucrania paralizan varias de las principales refinerías del país, provocando una escalada histórica en los precios y generando largas colas en esaciones de servicio, especialmente en el Lejano Oriente.

Informes recientes citados por Express.co han revelado que la ofensiva aérea ucraniana ha evolucionado desde incursiones puntuales hacia una estrategia sostenida y dirigida a infraestructuras críticas.

Las refinerías más avanzadas de Rusia, muchas construidas con tecnología occidental suministrada por empresas como Shell, Axens, UOP y Haldor Topsoe, no han podido recuperarse rápidamente de los ataques debido a las sanciones, impuestas desde 2022, que han cortado el acceso de Moscú a nuevos equipos y catalizadores esenciales.

El canal de Telegram Nezygar, seguido de cerca por la élite política rusa, ha señalado que hasta el 14% de la capacidad de refinación nacional estuvo inactiva durante el pico de demanda en verano. "Cada ataque exitoso a una unidad de hidrocraqueo o reformado reduce la capacidad a largo plazo. Ya no es posible restablecer la producción rápidamente", advierte.

Nuevas armas, nuevos peligros

Entre las instalaciones más afectadas se encuentra la refinería de Riazán, responsable del 5% del procesamiento nacional, que ha visto la mitad de su capacidad paralizada. Las plantas de Novokuibyshevsk, Syzran, Samara y Volgogrado también han detenido operaciones clave. En total, las refinerías impactadas representan más del 10% de la capacidad total del país, estima la inteligencia ucraniana.

La situación se agrava con el despliegue de drones ucranianos de largo alcance como el AQ-400, capaces de llegar hasta la región del Volga. Asimismo, ataques combinados aéreos y marítimos han interrumpido temporalmente exportaciones desde puertos como Ust-Luga y Novorossiysk, e incluso se ha reportado un ataque al oleoducto Druzhba, que transporta crudo hacia Europa.

Además, la incorporación del misil de crucero Flamingo podría cambiar el equilibrio en el frente energético de la guerra. Su alcance ampliado y su potente carga explosiva convierten a este proyectil en una herramienta clave en los ataques contra la infraestructura crítica rusa. Los analistas advierten que la introducción del Flamingo podría poner a la refinería de Omsk dentro del alcance de las fuerzas ucranianas.

El experto en misiles Fabian Hoffman afirma que "el radio de explosión del Flamingo era suficiente para destruir unidades de refinería enteras con un solo ataque". Por su parte, el general retirado australiano Mick Ryan destacó la relevancia estratégica de esta incorporación al arsenal ucraniano. Aunque se mostró cauteloso al evaluar su impacto, reconoció su potencial a largo plazo: "Si bien no lo llamaría una bala de plata, tendrá un impacto significativo en la capacidad de Ucrania para dañar a Rusia".

La escasez de catalizadores, que deben reemplazarse cada uno a tres años, ha obligado a Moscú a utilizar reservas limitadas o componentes chinos de menor calidad. Sin embargo, estos requieren rediseños caros y lentos, lo que prolonga el tiempo de inactividad. "Lo que una vez fue una fuente de fortaleza ahora es un punto débil", concluye Nezygar.