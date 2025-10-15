Arranca el ejercicio de defensa de la OTAN con un mensaje muy directo a Rusia

Renania del Norte-Westfalia, Greven: En el aeropuerto de Münster-Osnabrück, tres de los cuatro Eurofighters del Ala Aérea Táctica 71 «Richthofen» se reflejan en un charco.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) arrancó el lunes su ejercicio anual de defensa con armas nucleares, conocido como 'Steadfast Noon', una operación de entrenamiento que forma parte de los esfuerzos continuos de la alianza para "mantener la preparación y garantizar la transparencia en torno a su postura nuclear".

Este simulacro, que no implica el uso de armas reales ni está vinculado a ningún acontecimiento internacional actual, ha sido planificado con antelación como parte de las actividades rutinarias de la OTAN. "Necesitamos hacer esto porque nos ayuda a garantizar que nuestra disuasión nuclear siga siendo lo más creíble, segura y eficaz posible", afirmó el viernes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para presentar el ejercicio.

No obstante, y pese al contexto de creciente tensión con Rusia, la Alianza insiste en que Steadfast Noon "es rutinario y no una reacción a las recientes violaciones del espacio aéreo ni a otras provocaciones".

En este sentido, el general Daniel Bunch, jefe de Operaciones Nucleares en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) ha hecho un llamamiento a la calma, señalando que "los drones no son una amenaza nueva para nosotros. Conocemos bien este problema" y que la OTAN "siempre estará un paso por delante y podrá cumplir sus misiones en cualquier situación de amenaza".

Por su parte, Jim Stokes, Director de Política Nuclear de la OTAN, insiste en que el objetivo del ejercicio es "promover la transparencia cuando y donde sea apropiado, para que nuestras poblaciones aliadas y el mundo en general tengan una buena comprensión de lo que estamos haciendo".

Más de 2.000 participantes y cerca de 70 aviones

Este año, los Países Bajos actúan como país anfitrión, con la Base Aérea de Volkel como centro principal de operaciones. También participan instalaciones de apoyo en la Base Aérea de Kleine-Brogel, en Bélgica, y en Lakenheath, Reino Unido. Además, un contingente convencional significativo operará desde la Base Aérea de Skrydstrup, en Dinamarca.

El coronel Daniel Bunch, jefe de Operaciones Nucleares en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), destacó la magnitud del despliegue, estimando que "en total, estamos considerando aproximadamente 2.000 personas apoyando directamente este ejercicio", afirmó.

Asimismo, serán movilizados cerca de 70 aeronaves procedentes de 14 países aliados, incluyendo aviones convencionales y de doble capacidad. Entre ellos se encuentran aviones de combate alemanes Tornado, especialmente adaptados para transportar bombas nucleares estadounidenses estacionadas en Europa, así como Eurofighters y otros aviones de apoyo.

Aunque los detalles del ejercicio son confidenciales, expertos señalan que las maniobras incluyen el transporte seguro de armas nucleares desde depósitos subterráneos hasta los aviones y su montaje bajo las aeronaves. No se utilizarán ojivas reales, sino bombas de práctica.