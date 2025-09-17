Bolsonaro, ingresado de urgencia días después de su condena por golpismo

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, en una imagen de arechivo.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanecerá internado durante la noche de este martes en observación médica tras haber manifestado una crisis de hipo y vómitos, según confirmó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El legislador conversó con periodistas a la salida del centro médico y brindó algunos detalles sobre el estado de salud de su padre.

De acuerdo con sus declaraciones, el expresidente sufrió una fuerte crisis de hipo que lo ha dejado "casi diez segundos" sin poder respirar. Ese episodio desencadenó un cuadro de vómitos, mareos y "presión muy baja".

En ese contexto, su esposa, Michelle Bolsonaro lo trasladó al hospital con la escolta de los policías penales que vigilan su domicilio en el marco de la prisión domiciliaria que le fue impuesta el pasado 4 de agosto ante un posible riesgo de fuga.

Según Flávio, Bolsonaro llegó "consciente" al hospital, donde le colocaron una bolsa de suero para hidratarlo y se sometió a "algunos" exámenes, sin especificar cuales.

Consultado sobre una posible intervención quirúrgica, su hijo respondió que "cree" que no será necesaria.

"Espero que mañana pueda estar en su casa", expresó el senador, quien fue el encargado de informar públicamente más temprano que Bolsonaro había abandonado su residencia para dirigirse de urgencia a un centro médico.

El líder de la ultraderecha brasileña, recientemente condenado a 27 años y tres meses de prisión, enfrenta en los últimos años diversos problemas en el aparato digestivo, producto de una puñalada que recibió en un mitin durante la campaña presidencial de 2018.

De hecho, en abril pasado fue sometido a una larga operación para resolver una oclusión intestinal que lo mantuvo hospitalizado tres semanas.