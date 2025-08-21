Calienta en el banquillo el plan de Reino Unido para ahorrar agua eliminando fotos antiguas

El Centro Nacional de la Sequía del Reino Unido ha elevado la alerta, calificado la actual escasez de agua como un "incidente de importancia nacional". Según sus últimas estimaciones, cinco áreas se encuentran oficialmente en sequía y otras seis atraviesan un período prolongado de clima seco tras registrar los seis meses hasta julio más áridos desde 1976.

Aunque las recientes tormentas han dado una tregua, los caudales de los ríos y los niveles de los embalses siguen disminuyendo y julio se mantuvo como "el quinto mes más cálido registrado". La llegada de una nueva ola de calor en agosto agrava la presión sobre los recursos hídricos y los suministros públicos.

Recomendaciones, algunas curiosas, para ahorrar agua en casa

Ante este escenario, la institución ha difundido una serie de métodos domésticos para reducir el consumo. Entre las más llamativas se encuentra la de eliminar correos electrónicos e imágenes que lleven mucho tiempo en nuestros dispositivos. Justifica su recomendación alegando que "los centros de datos requieren grandes cantidades de agua para enfriar sus sistemas".

La realidad es que millones de litros de agua se consumen cada año en la refrigeración de los centros de datos, y reduciendo este almacenamiento se puede lograr algo muy importante. Un estudio de la Universidad de Oxford revela que un centro de datos relativamente pequeño, de apenas 1 MW de potencia, capaz de abastecer a unas 1.000 viviendas, utiliza unos 26 millones de litros de agua al año para mantenerse en condiciones de temperatura adecuadas.

Aunque tener información guardada en un servidor no genera calor por sí mismo, el problema surge cuando millones de personas acceden de forma constante a esos archivos, como ocurre con el correo electrónico lleno, lo que obliga a los procesadores a trabajar sin descanso y, en consecuencia, incrementa la necesidad de refrigeración.

Además de esta solución que ha sorprendido a muchos, la institución británica ha lanzado otra serie de recomendaciones igualmente cotidianas para luchar contra la sequía que sufre Reino Unido:

Colocar un depósito para recoger agua de lluvia y aprovecharla en el riego del jardín .

y aprovecharla en el . Repara cualquier fuga en el inodoro , ya que una cisterna defectuosa puede llegar a desperdiciar entre 200 y 400 litros diarios.

, ya que una cisterna defectuosa puede llegar a desperdiciar entre 200 y 400 litros diarios. Reutilizar el agua de la cocina , por ejemplo la de lavar verduras, para hidratar tus plantas.

, por ejemplo la de lavar verduras, para hidratar tus plantas. No regar el césped . Aunque se ponga marrón, recuperará su aspecto verde de manera natural.

. Aunque se ponga marrón, recuperará su aspecto verde de manera natural. Mantener el grifo cerrado mientras te cepillas los dientes o te afeitas.

te cepillas los dientes o te afeitas. Reducir el tiempo de tus duchas para disminuir el consumo de agua.

"Agradecemos a los ciudadanos por cumplir con las restricciones, donde corresponda, para conservar el agua en estas condiciones de sequía. Las decisiones sencillas y cotidianas, como cerrar el grifo o borrar los correos electrónicos antiguos, también contribuyen enormemente al esfuerzo colectivo por reducir la demanda y ayudar a preservar la salud de nuestros ríos y la vida silvestre", señala la Directora de Agua de la Agencia del Medio Ambiente, Helen Wakeham.