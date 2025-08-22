Canadá eliminará sus aranceles recíprocos a EEUU para facilitar un acuerdo comercial con Donald Trump

Canadá quiere un acuerdo comercial con EEUU. Su primer ministro ha anunciado este viernes que eliminará algunos aranceles punitivos que impuso a Estados Unidos en represalia a los gravámenes de Donald Trump. De este modo, Mark Carney pretende acercarse a la Casa Blanca para facilitar un acuerdo comercial entre ambos países.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Carney ha explicado que a partir del 1 de septiembre Canadá dejará de aplicar sus gravámenes recíprocos. La medida, se aplicará "a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC". Además, ha rechazado que se deba a una claudicación a las presiones del presidente Trump.

"Canadá mantendrá aranceles sobre el acero, el aluminio y el automóvil mientras trabajamos intensamente con Estados Unidos para resolver los problemas existentes en esos sectores estratégicos y de futuro", ha aseverado el primer ministro canadiense. Aun así, ha recocido que Trump ha puesto en marcha políticas que obligan al resto del mundo a "comprar" acceso a su economía.

En este sentido, Carney ha explicado que la nueva política comercial de Trump "tiene varias motivaciones": "aumentar los ingresos arancelarios, proteger las industrias estratégicas, fomentar la inversión extranjera en Estados Unidos y modificar las políticas comerciales y no comerciales de sus socios", ha relatado. "Bajo el nuevo enfoque de Estados Unidos, los países deben ahora 'comprar' acceso a la mayor economía del mundo mediante una combinación de aranceles, inversiones, liberalización unilateral del comercio y cambios normativos en sus mercados internos".

Posteriormente, el primer ministro ha elogiado su nueva medida. "Canadá tiene actualmente el mejor acuerdo comercial con Estados Unidos. Aunque sea distinto del que teníamos antes, sigue siendo mejor que el de cualquier otro país", ha presumido. "Más del 85 % del comercio entre Canadá y EEUU está ahora libre de aranceles", ha enfatizado. No obstante, desde este agosto, el presidente cobra un arancel del 35% a múltiples artículos canadienses.

Con respecto al T-MEC, un acuerdo cuyo objetivo principal se centra en fortalecer la economía de los países de América del Norte, Carney afirmó que es "fundamental" preservar y "reforzarlo" con las negociaciones que se iniciarán en 2026 con EEUU y México para su renovación. "El Gobierno de Canadá iniciará los preparativos para la revisión del T-MEC prevista para el próximo año con nuevas consultas a partir del mes que viene para evaluar las prioridades canadienses en el nuevo entorno comercial global", ha informado.

Además, Canadá y Estados Unidos "intensificarán sus debates para abordar los desafíos actuales en esos sectores estratégicos y aprovechar grandes oportunidades inmediatas en comercio, inversión y seguridad".

La supresión arancelaria se ha hecho pública 24 horas después de que ambos mandatarios hablaran por teléfono. Una conversación que Canadá calificó como "productiva" y en la que trataron temas como "los actuales desafíos comerciales, las oportunidades y las prioridades compartidas en el marco de una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos".

