China se prepara para regalar 580.000 millones a su población

Cai Fang, asesor del Banco Popular de China (PBOC por sus siglas en inglés), ha defendido la entrega de hasta 4 billones de yuanes (unos 582.000 millones de dólares) directamente a los hogares en un intento por estimular el consumo, según ha informado El Economista.

El crecimiento de la renta disponible de los chinos necesita un impulso para que el consumo gane peso en la economía. Esto se puede conseguir con "medidas a corto plazo, como poner cuatro billones en manos de los hogares", aseguró Cai Fang, miembro del comité de política monetaria del Banco Popular de China, en un discurso.

La renta disponible de los chinos "no ha aumentado mucho en los últimos años, por lo que la recuperación del consumo no es suficiente para respaldar el crecimiento económico", añadía Cai en un foro organizado por una revista financiera del país. Además, planteó el uso del sistema de seguridad social de China para estimular el consumo como otra opción, aunque no dio detalles.

Esta idea —dar cheques a las familias para incrementar la demanda agregada del país— ya estuvo sobre la mesa en 2018 y 2019 (en plena guerra comercial entre China y EEUU) y ha sido analizada ahora por economistas de la casa de análisis BCA Research.

"Esta idea del asesor del PBOC plantea dos opciones: una es la posibilidad de que la economía de China esté más débil de lo que revelan hasta hoy los datos de alta frecuencia. Otras es que esta propuesta del helicóptero del dinero podría estar enfocada hacia la búsqueda de un papel más importante para el consumo dentro del PIB de China. Nosotros nos inclinamos a apostar por la última opción, esperando una pronta inyección de efectivo en forma de helicóptero de dinero para poner en marcha el proceso", comentan los expertos de BCA Research.

El Fondo Monetario Internacional ya pidió recientemente al país asiático que busque vías para reequilibrar su economía hacia un mayor consumo, un movimiento que generaría cierto impulso global (China dejaría de presentar superávits por cuenta corriente elevados y ayudaría a estimular la economía de otros países vía importaciones).

El jefe del Fondo Monetario Internacional emitió una nota positiva sobre las perspectivas de China y la describió como uno de los "brotes verdes" en la economía mundial. "La primera oportunidad es aumentar la productividad y reequilibrar la economía lejos de la inversión y hacia un crecimiento impulsado por el consumo, que sea más duradero, menos dependiente de la deuda y que también ayudará a abordar los desafíos climáticos", aseguraba Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.