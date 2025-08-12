Colapso del ejército ruso después de que las tropas de Putin ayuden a Ucrania a volar un puente clave

Un soldado ruso ayuda a desescombrar un edificio dañado por un ataque de Ucrania en Belgorod, en una imagen de archivo

El ejército ruso ha ayudado a Ucrania a volar un puente. Sí, como lo lees. Ha sucedido en la región rusa de Belgorod, una zona en la que las fuerzas ucranianas realizaron una incursión en agosto de 2024.

En concreto, el puente se encontraba ubicado en las proximidades de la aldea Novopetrovka y era utilizado habitualmente por Rusia para trasladar soldados y equipamiento militar a la frontera con Ucrania.

Pese a esa importancia en términos logísticos, el temor a que una invasión ucraniana en Belgorod pudiera repetirse hizo que el ejército ruso decidiera colocar minas antitanque TM-62 en los pilares del puente.

El plan era claro: volar el puente en caso de las tropas ucranianas accedieran a él. Sin embargo, las fuerzas del país dirigido por Volodímir Zelenski han descubierto esas minas y han destruido el puente.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, los soldados de la 3ª Brigada Mecanizada Pesada de Ucrania han sido los encargados de acabar con ese puente clave utilizando drones kamikaze.

Tras ejecutar con éxito la operación, el ejército ucraniano ha publicado un vídeo en el que se muestra cómo el dron se aproxima a una de las minas instaladas por las fuerzas rusas y provoca una gran explosión que destruye el puente.