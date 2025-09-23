Corea del Norte insinúa la existencia de "armas secretas" para lograr un avance militar

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionando un ejercicio de ataque militar, en mayo de 2025

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha insinuado en las últimas horas la existencia de "armas secretas" en el arsenal de su país, sin dar más detalles acerca de a qué se refiere.

Kim Jong-un ha pronunciado esas palabras durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, un evento muy importante en clave geopolítica para entender hacia dónde quiere llevar el país el líder norcoreano.

El mensaje ha sido un lanzado en un contexto de alta tensión en la península de Corea. El país dirigido por Kim Jong-un está desarrollando programas nucleares y de misiles intercontinentales que se encuentran prohibidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tal y como recoge Newsweek, desde el régimen norcoreano justifican la inversión en la producción del mencionado tipo de armamento amparándose en que se trata de una forma de autodefensa.

En ese sentido, Kim Jong-un aseguró en la cita ante los legisladores de Corea del Norte que el país se encuentra "dando pasos agigantados en el fortalecimiento de la capacidad defensiva del país".

Y en ese momento fue en el que el líder supremo lanzó un aviso a navegantes asegurando que el país norcoreano se ha hecho con "armas secretas" que incrementan su potencial armamentístico.

Según una transcripción publicada este lunes por la agencia estatal de noticias Korean Central News Agency, Kim Jong-un anunció en la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte que "hemos adquirido nuevas armas secretas y logrado resultados considerables en ciencia e investigación defensivas que contribuirán en gran medida a un nuevo salto radical en nuestras capacidades militares".

Además, el líder norcoreano también puso en valor los avances que se han llevado a cabo en la modernización de la Armada de Corea del Norte, destacando que el lanzamiento de dos destructores supone "un gran paso" para que el país se convierta en una potencia militar marítima.