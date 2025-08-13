Corea del Norte lanza una seria advertencia por la nueva "provocación" de EEUU y Seúl

A pocos días de que empiecen las maniobras conjuntas Ulchi Freedom Shield, el mayor ejercicio militar del año en Corea del Sur, en el que colabora Estados Unidos, Pyongyang ha lanzado una advertencia que apunta directamente a Washington y a Seúl. El ministro norcoreano de Defensa, No Kwang Chol, ha calificado estos ejercicios -previstos en territorio surcoreano entre el 18 y el 28 de agosto- de “provocación militar directa” y ha advertido de que traerán “consecuencias negativas” para la seguridad de ambos países.

En un comunicado difundido por los medios estatales norcoreanos, Kwang Chol asegura que “la demostración militar contra la RPDC tendrá, sin duda, un efecto bumerán que dejará a Estados Unidos y a la República de Corea en una situación todavía más insegura”. Según el régimen de Kim Jong-un, los ejercicios militares terrestres y virtuales que se van a realizar en territorio surcoreano, que este año incluyen simulaciones de respuesta a un ataque nuclear, pretenden “elevar el nivel de incertidumbre” en la península y “perpetuar la inestabilidad” en la región.

Las maniobras se desarrollarán con tropas estadounidenses y surcoreanas bajo un mando único, con ejercicios virtuales defensivos y prácticas de coordinación ante una hipotética ofensiva norcoreana. Parte de las operaciones se han reprogramado para septiembre por las condiciones meteorológicas, según medios surcoreanos. El ministro de Unificación de Seúl, Chung Dong-young, había defendido en julio un ajuste del calendario para tratar de relanzar el diálogo con Pyongyang, en un gesto que buscaba rebajar la tensión que existe entre ambos. Pero analistas como Cheong Seong-chang, del Instituto Sejong, sostienen que la dictadura norcoroeana "no se va a conformar con un leve cambio de fecha” y exige la cancelación total, según recoge la revista Newsweek.

La advertencia de Pyongyang, por otro lado, coincide con un momento en el que el régimen de Kim Jong-un ha consolidado una estrecha cooperación militar con la Rusia de Putin. Ese respaldo de Moscú le ha permitido desarrollar de su programa armamentístico a cambio de enviar soldados norcoreanos y material bélico para integrarse en las fuerzas rusas que combaten en la guerra de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados en la región de Asia-Pacífico, en particular Japón y Corea del Sur, vigilan con inquietud la modernización del arsenal, en el que ya figuran misiles hipersónicos y de alcance intercontinental.

En este contexto, el ministro No Kwang Chol ha subrayado que “la misión principal de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea es frenar las acciones ofensivas de los estados enemigos, responder a sus provocaciones militares y garantizar la seguridad del Estado y la paz en la región”. También ha advertido de que “las Fuerzas Armadas de Corea del Norte responderán a los ejercicios militares de Estados Unidos y de la República de Corea con una estrategia de contraataque firme y sin concesiones”.

Con estas posiciones tan marcadas, la posibilidad de retomar el diálogo con Washington parecen escasas. Donald Trump, que durante su primer mandato mantuvo un encuentro histórico con Kim Jong-un, en los que no logró avances para frenar el programa nuclear norcoreano, ha manifestado ahora su intención de retomar los contactos. Sin embargo, la hermana y principal asesora del dictador, Kim Yo-jong, ha enfriado esas expectativas al asegurar que la situación ha "cambiado radicalmente” y que las condiciones actuales no favorecen una mejora de las relaciones ni con Seúl ni con los Estados Unidos.