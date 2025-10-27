Corea de Norte ya tiene en marcha el museo para honrar a sus soldados caídos en la guerra en Ucrania: "Orar por su inmortalidad"

La capital de Corea del Norte, Pionyang, acogerá la construcción del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate, un memorial en homenaje a los soldados norcoreanos caídos en el campo de batalla por los enfrentamiento tras la invasión rusa de Ucrania —desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022—, sobre todo en la región rusa de Kursk, donde estos soldados fueron desplegados tras una incursión sorpresa por parte de las tropas ucranianas a principios de agosto de 2024.

Además del presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, a la ceremonia de colocación de la primera piedas acudió también el embajador ruso en el país asiático. El líder norcoreano celebró entonces un "pico histórico" en las relaciones con Moscú, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias KCNA.

También destacó las "labores brillantes" desempeñadas por los militares en Kursk, donde "han derramado su sangre" y han "perdido la vida". "Este lugar es el santuario que nuestro país y nuestro pueblo ofrecen para acoger a los grandes hijos que defendieron lo más sagrado a costa de lo más preciado de su vida y orar por su inmortalidad", aseveró.

Kim Jong-un explicó que se trata de un "cementerio", un "salón conmemorativo y un monumento que se erigirá como un todo integral" e "incorporará las huellas de la vida de los excelentes hijos de nuestro Estado y nuestro pueblo, perdidas en feroces batallas", afirmó. Y destacó: "Este museo, en el que reposará el alma de los combatientes, está situado en la zona de Hwasong, un símbolo de Pyongyang que hace gala de su vigor juvenil y rasgos modernos transformándose año tras año".

Rusia recurrió a efectivos norcoreanos para apuntalar sus posiciones en la región de Kursk, escenario en 2024 de una incursión de tropas ucranianas, pero ha ofrecido poca información sobre esta inédita alianza. Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur estiman que cientos de militares norcoreanos han perdido la vida y que fueron desplegados en un principio entre 10.000 y 12.000 soldados en la región rusa ante la incapacida de Moscú para repeler la ofensiva en su propio territorio, donde el ejército ucraniano llegó a hacerse con unos 1.000 kilómetros cuadrados.

Estiman en más de 6.000 las bajas norcoreanas

Mientras, los servicios de Inteligencia de Reino Unido estiman que las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han sufrido en su despliegue en Kursk más de 6.000 bajas entre fallecidos y heridos. Según esta estimación, que el pasado viernes calificó de "muy probable", en cifras supondría más de la mitad de los 11.000 militares que el régimen de Kim Jong Un envió en un primer momento.

El despliegue militar se limitó desde un primer momento a territorio de Rusia. Desde entonces, sin embargo, el grado de implicación y la labor de los efectivos norcoreanos ha ido variando con el tiempo.

El Ejército norcoreano denunció el 16 de octubre que militares de Corea del Norte participaban en tareas de vigilancia y contribuían técnicamente para la consecución de ataques de Rusia ya dentro de Ucrania. Como apuntó la Inteligencia británica en un informe difundido por el Ministerio de Defensa, esta era "la primera vez" que se tenía constancia de una implicación tan directa en acciones ofensivas.

Los expertos asumen que Corea del Norte intentará sacar partido de las "oportunidades" que ofrece el conflicto a la hora de mejorar su propia capacidad militar, también en lo que representa la utilización y el despliegue de drones en operaciones reales de combate, como habría ocurrido con su supuesta colaboración en bombardeos sobre la región ucraniana de Sumi.

