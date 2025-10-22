Hablan de caos en el ejército de Putin después de que los norcoreanos apunten sus armas contra soldados rusos

Soldados de Corea del Norte, en una imagen de archivo

En junio de 2024, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, firmaron un acuerdo bilateral en el que ambos países se comprometían a prestarse asistencia militar mutua si el territorio de alguna de las dos naciones era invadido.

Gracias a ese pacto, y tomando como pretexto la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, se estima que Kim Jong-un ha enviado a aproximadamente 15.000 soldados del ejército norcoreano a luchar junto a las fuerzas rusas en la guerra de Ucrania.

Más allá de esos efectivos, Corea del Norte también habría suministrado al país presidido por Vladímir Putin numerosos misiles, armas de largo alcance y miles de proyectiles de artillería.

Sin embargo, lo que podría entenderse a priori como un refuerzo para el ejército ruso, se está convirtiendo en un problema para algunos unidades, ya que, a lo largo de estos meses, se han dado varios casos de combatientes norcoreanos que han apuntado sus armas (e incluso han disparado) contra soldados rusos.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, el último de esos incidentes ha tenido lugar hace apenas unos días, precisamente en la región rusa de Kursk.

Aunque no hay confirmación oficial de lo ocurrido, varios blogueros militares prorrusos han informado de que varios soldados norcoreanos han abierto fuego contra vehículos militares rusos.

El altercado más grave entre soldados rusos y norcoreanos tuvo lugar en enero de 2025, cuando un tiroteo llevado a cabo por tres combatientes norcoreanos provocó la muerte de cinco soldados rusos.

La muerte de esos militares rusos provocó una intensa persecución contra los soldados norcoreanos autores de los hechos, quienes fueron definidos como "armados y peligrosos". De hecho, llegaron a distribuirse carteles en los que se pedía que "si los encuentran, tomen medidas de seguridad personal y avisen al Departamento Regional de Kursk del Ministerio del Interior".