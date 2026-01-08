Cuántos presos políticos hay en Venezuela

Imagen del exterior de El Helicoide, el denunciado centro de detención y tortura del régimen chavista

Venezuela abre la puerta de la libertad a un "importante número" de sus centenares de presos políticos. Tras años, en algunos casos muchos, en prisión por sus opiniones contrarias al régimen chavista, este jueves el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez ha anunciado la liberación de un grupo amplio de "personas", sin detallar la categoría de 'presos políticos'.

Lo ha hecho Jorge Gutiérrez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada del país. La medida de gracia incluye a presos venezolanos y extranjeros, entre ellos al menos cinco españoles y busca "consolidar la paz y la convivencia pacífica".

El anuncio del número dos de facto del Estado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU busca responder a la exigencia de "pasos" por la libertad exigidos por EEUU en la primera fase del plan para controlar Venezuela. Y busca, también, cerrar en parte una herida que siguen sufriendo centenares de familias.

La ONG Foro Penal trabaja en defensa de los derechos humanos en Venezuela desde 2002 y se trata de la principal entidad en la lucha en favor de los presos políticos. Su último informe, a fecha del 30 de noviembre de 2025, detallaba 887 presos por razones políticas, aún vigente el mandato de Nicolás Maduro.

Informe sobre represión política en Venezuela en noviembre de 2025 hecho por la ONG Foro Penal Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Informe sobre represión política en Venezuela en noviembre de 2025 hecho por la ONG Foro Penal

El trabajo, titulado Reporte sobre la represión política en Venezuela, detalla que 60 de estos detenidos se encontraban en situación de "desaparición forzada" a fecha del 30 de noviembre. Del amplísimo grupo se destaca, además, la existencia de 4 adolescentes y 117 mujeres. 174 son funcionarios militares o policiales, mientras que los restantes 713 eran civiles, de acuerdo con los datos de Foro Penal obtenidos de registros oficiales, documentos y testimonios de familiares y víctimas

La citada oenegé añade en su trabajo de noviembre que por entonces eran 85 los extranjeros detenidos como presos políticos, entre los que se incluyen entre 14 y 20 españoles. De ellos al menos cinco han sido liberados este jueves, ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Se trata de los ciudadanos José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Los documentos publicados por Foro Penal llegan a revelar hasta 18.503 "detenciones políticas" desde 2014, en los albores del Gobierno de Nicolás Maduro, que llegó al poder un año antes por la muerte de Hugo Chávez.

Foro Penal incidía en que muchas de esas detenciones se llevaron a cabo tras los comicios de julio de 2024, en los que Maduro reivindicó y se concedió sin pruebas su victoria hasta autoproclamarse presidente, frente a las denuncias y las actas oficiales que sí presentó la oposición encabezada por Edmundo González, cuya victoria ha sido reconocida por decenas de países e instituciones internacionales.

El Helicoide, el campo de torturas del régimen

La figura del preso político en Venezuela enlaza directamente con el centro de detención conocido como El Helicoide, una instalación convertida en campo de torturas para los opositores al régimen y en pleno centro de Caracas.

El Helicoide es otro de los objetivos de Donald Trump, que se ha apresurado a prometer su cierre, tras más de cuatro décadas como sede de los Servicios de Inteligencia de la república bolivariana, que resignificó una infraestructura diseñada en los años 50 con el fin de ser un centro comercial de lujo.

Sin embargo, desde que el Estado lo convrtió en centro de detención se han sucedido las denuncias y los testimonios de violaciones de derechos humanos en el trato a los detenidos. Entre las vejaciones más reseñadas por los presos se suceden las electrocuciones, los golpes sistematizados o las obligaciones por parte de las autoridades a sumergir la cara en recipientes llenos de heces.

Qué puede pasar ahora con los presos políticos

La caída de Nicolás Maduro tras su captura por parte de EEUU se celebró como una victoria en la comunidad opositora al chavismo, dentro y fuera del país.

Entre exigencias comerciales y económicas, la Casa Blanca adelantó que reclamaría la liberación de los presos políticos a la nueva presidenta encargada, entre un aumento de las voces internacionales clamando por una amnistía para todos los detenidos por razones ideológicas.

El anuncio lanzado por Jorge Rodríguez no incluye referencias a una amnistía general para los presos políticos y sí referencias a un 'gesto' de apertura de cara a EEUU y el resto del mundo.