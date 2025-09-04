Dados de alta los dos españoles heridos en el mortal accidente del funicular de Lisboa

Rescatistas y bomberos trabajan en el lugar del descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa (Portugal), el 3 de septiembre de 2025.

Las dos personas de nacionalidad española que habían resultado heridas en el accidente, este miércoles, de un funicular en Lisboa, han sido ya dadas de alta, según ha confirmado esta mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores, informa la Cadena SER.

"El Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas" y por el momento se descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española, dijeron previamente las mismas fuentes consultadas por EFE, anoche.

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Tiago Augusto, que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

Los heridos fueron transportados a varios hospitales de la capital lusa, añadió Augusto, quien detalló que entre los 13 heridos leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.