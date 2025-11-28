El país en el flanco oriental de la OTAN alerta de una campaña de guerra híbrida por parte de Rusia

La tensión entre la OTAN y Rusia continúa en aumento. Lituania, uno de los países miembros de la Alianza Atlántica, ha alertado de que el país presidido por Vladímir Putin está llevando a cabo una campaña de guerra híbrida.

En concreto, funcionarios lituanos han asegurado que Moscú está utilizando enjambres de globos que están llegando a su espacio aéreo, lo que supone un importante problema de seguridad para el flanco oriental de la OTAN.

Cabe recordar que Lituania comparte una frontera de unos 660 kilómetros con la Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko, uno de los principales socios de Putin. Además, el territorio lituano también es fronterizo con el enclave ruso de Kaliningrado.

A lo largo del último año, al menos 550 globos presuntamente lanzados desde Bielorrusia han sido interceptados por Lituania. Esos globos transportaban cigarrillos de contrabando y rastreadores GPS.

Lo preocupante, según Lituania, es que en el futuro los globos (que pueden alcanzar altitudes de 26.000 pies y es prácticamente imposible derribarlos con drones y armas de fuego) podrían estar equipados con cámaras espía e incluso explosivos.

En ese sentido, el medio de comunicación británico Daily Express recoge que de esos 550 globos detectados durante el último año, Lituania únicamente ha podido derribar alrededor del 28%.

Los globos, cuya presencia se ha incrementado de forma considerable desde el mes de octubre, han obligado a Lituania a cerrar el aeropuerto internacional de Vilna en nueve ocasiones durante los dos últimos meses.

Desde Bielorrusia niegan tener cualquier relación con el lanzamiento de los globos y acusan a contrabandistas de ser los autores de los hechos. Sin embargo, desde Lituania destacan que Lukashenko podría impedir que esos globos alcanzaran su espacio aéreo y no lo hace.

En consecuencia, las autoridades lituanas subrayan que los lanzamientos de globos es una de las aristas de una guerra híbrida impulsada desde Moscú cuyo objetivo es desatar el miedo en Europa.