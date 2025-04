Destapan los números de la "tregua de Pascua" de Putin y la conclusión es clara

La "tregua de Pascua" anunciada por Putin parece que no ha servido de mucho. En las cifras publicadas por la Armada de Ucrania, sólo este domingo los rusos llevaron a cabo 1882 ataques contra las posiciones de unidades y asentamientos ucranianos.

En un comunicado recogido por el medio New Voice of Ukraine, "en particular, 33 de los ataques eran de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiples, e involucraron 957 drones kamikazes para destruir". El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha criticado las violaciones cometidas por el ejército ruso.

"En el frente de Kursk, la promesa rusa de silencio total tampoco se extendió", ha relatado este lunes. "En total, se llevaron a cabo 96 operaciones de asalto rusas, 1882 bombardeos de nuestras posiciones, y en particular 812 con armas pesadas, los drones FPV rusos se utilizaron más de 950 veces".

Estos hechos rompen con el último posicionamiento del Kremlin, que ordenó el cese de todas las hostilidades desde las 18.00 del 19 de abril hasta las 00.00 del 21 de abril. Una postura que Zelenski respaldó en un primer momento, "si realmente reina el silencio". De hecho, este último propuso extender el alto el fuego después del final del día de Pascua.

Tal como sugiere el analista ucraniano Oleksandr Kovalenko, en conversación con el diario Uawire, la "tregua de Pascua" de Putin "tiene como objetivo mantener la postura favorable de Washington mientras se prepara para nuevas ofensivas". "Si bien la intensidad general de los combates ha disminuido a una cuarta parte en estos días, no representa un verdadero cese del fuego".

En este sentido, "las fuerzas rusas están movilizando libremente recursos, acumulando reservas para una ofensiva significativa". El Kremlin "se prepara sin obstáculos para una escalada de las hostilidades, que pretende justificar acusando a Ucrania de violar la tregua", concluye la publicación.