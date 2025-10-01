EEUU da permiso a Ucrania para atacar a Rusia en profundidad: "No existen los santuarios"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el visto bueno a los ataques de largo alcance que las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado lanzando en los últimos meses sobre Rusia, según confirmó el enviado especial estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, en una entrevista con Fox News, en la que añadió, eso sí, que estos deben realizarse bajo la supervisión del Pentágono.

"La respuesta es sí. Hay que usar la capacidad de atacar a fondo. No existen los santuarios", dijo Kellogg al detallar la posición de Trump, y matizó que no siempre estos ataques han contado con el aval de Washington. El enviado especial explicó que en estos momentos de la guerra, Ucrania "tiene la oportunidad de desafiar a Rusia de manera mucho más agresiva" si optan por hacerlo y logran el armamento adecuado. Aunque subrayuó la necesidad de actuar con cautela para evitar una escalada aún mayor que implique a otros países.

Después del encuentro entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la administración de Estados Unidos confirmó que evalúan entregar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, aunque todavía sin una respuesta definitiva. "Dependerá del presidente", apuntó Kellogg sobre este punto.

La posible adquisición de este tipo de arsenal y la noticia de que EEUU ha dado el visto bueno a algunos de estos ataques contra territorio ruso han sido valoradas por el Kremlin como "muy grave", aunque se ha reservado la necesidad de "analizar cuidadosamente" todo antes de adoptar una postura.

"¿Quién puede lanzar estos misiles? ¿Solo los ucranianos, o debería hacerlo el personal militar estadounidense? ¿Quién asigna los objetivos, los estadounidenses o los propios ucranianos?", se preguntó en rueda de prensa Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, según recoge la agencia Interfax.

"Lo estamos estudiando (...) Cuando comprendamos las amenazas potenciales y determinemos quiénes estarían involucrados, entonces podremos determinar nuestra respuesta", explicó Peskov. Al mismo tiempo, sin embargo, el portavoz ruso quiso restar importancia al posible acceso de Ucrania a este tipo de arsenal. "No existe una panacea que pueda cambiar la situación en el frente para el régimen de Kiev. No hay arma mágica, ni Tomahawks, ni misiles, que puedan cambiar la dinámica", aseguró.