Rusia no ve interés en Kiev ni en países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo"

Rusia no ve interés en Kiev ni en los países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo" sobre Ucrania, tal como ha asegurado este sábado su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, al intervenir ante la ONU.

"Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo", ha declarado el jefe de la diplomacia rusa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Según él, Europa "está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica a Rusia".

Mientas tanto, asegura, Rusia busca resolver las "causas originales" del conflicto y garantizar su seguridad. "La seguridad de Rusia y sus intereses vitales deben garantizarse de forma segura. Los derechos de los rusos y los rusohablantes en los territorios que permanecen bajo el control del régimen de Kiev deben restablecerse", ha sentenciado el ministro ruso, quien agregó que sólo sobre esta base Moscú debatiría unas garantías de seguridad para Ucrania.

Asi, Lavrov ha lamentado que la OTAN ignorara las preocupaciones rusas y siguiera expandiéndose hacia las fronteras rusas, un proceso que continúa hasta hoy día "pese a las promesas dadas a líderes soviéticos de no avanzar ni un ápice hacia el Este". Además, ha asegurado que son cada vez más frecuentes "las amenazas del uso de la fuerza contra Rusia" a la que se le acusa de idear planes de ataque contra la Unión Europea. "Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones", ha afirmado Lavrov.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos y su papel mediador en Ucrania, el diplomático ha señalado que en Moscú tienen "ciertas esperanzas" en el diálogo ruso-estadounidense, pese a que anteriormente las autoridades rusas reconocieran que este estaba estancado. "En el enfoque de la actual administración estadounidense, vemos un deseo de facilitar no solo la búsqueda de soluciones realistas a la crisis ucraniana, sino también de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica", resumió.

Por el momento, las relaciones ruso-estadounidenses se encuentran paralizadas y la guerra continua hacia su cuarto año. Además, en Europa, se mira al cielo ante las últimas amenazas rusas en el este. Algunos de sus vehículos no tripulados y sus aviones de combate han sobrepasado los límites del espacio aéreo de la OTAN.

