Expertos estadounidenses cifran el valor de Groenlandia en 700.000 millones de dólares

Donald Trump quiere Groenlandia sí o sí. Y no ha dudado en afirmar que conseguiría la isla "por las buenas o por las malas". Esto es, comprándole el territorio a Dinamarca... o utilizando la "fuerza militar" para anexionársela. Mientras las tres partes debaten en Washington, al magnate de EEUU ya le ha llegado un aviso. Si de verdad quiere comprar Groenlandia tendrá que rascarse mucho el bolsillo. Pero muy mucho.

Varios expertos estadounidenses citados por la NBC calculan que la isla puede valer hasta 700.000 millones de dólares (unos 600.000 millones de euros). Claro que otra cosa es la oferta que Trump estaría dispuesto a hacer...

Solo por ponerlo en contexto, esos 700.000 millones de dólares suponen algo más de dos tercios de todo el presupuesto anual del Departamento de Defensa, que llegará a 901.000 millones en 2026. Se trata de la joya de la corona de la Administración Trump, que ha apostado desde su vuelta a la Casa Blanca por incrementar los fondos a las partidas de seguridad y defensa.

De momento, la estimación ha sido obra de académicos y antiguos funcionarios del Gobierno de EEUU en base al ansia creciente de Trump por un territorio inmenso que él ve clave para la "seguridad nacional".

Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una extensión de cerca de 2.200.000 kilómetros cuadrados (aunque alrededor del 80% es hielo) y supone un eje clave geoestratégico por su posición en el Ártico y cerca de Canadá.

De hecho, sus aguas las rondan a menudo embarcaciones de Rusia y China, razón que alega Donald Trump para querer hacerse 'ya' con la isla, considerando que si no la toma él, lo harán "los rusos o los chinos".

También es una 'mina' en cuanto a sus recursos naturales. La isla es rica en petróleo y tierras raras, los minerales tan cotizados en los últimos años y que han estado detrás de importantes operaciones en Ucrania y otros puntos.

Reunión insólita a tres en la Casa Blanca

La ofensiva de Donald Trump por el territorio danés no es ningún órdago. Las tres partes —EEUU, Dinamarca y Groenlandia— se ven este miércoles en la Casa Blanca para hablar de un presente y un futuro que plantean de formas radicalmente diferentes.

La cumbre reune a los tres responsables de Exteriores (en el caso estadounidense bajo la denominación de secretario de Estado) y con el vicepresidente americano, J. D. Vance, como anfitrión y máxima autoridad. No es caprichoso su papel; él ya estuvo en la isla danesa hace casi un año, en los albores del interés de Trump.

Aquella visita con su mujer incomodó mucho a Dinamarca, país al que atacó Vance con declaraciones hirientes sobre la "incapacidad" de los escandinavos para proteger su propio territorio.

Mientras Washington estrecha el cerco minuto a minuto, con declaraciones crecientes en lo incendiario, Groenlandia y Dinamarca se han 'unido' en este asunto. A pesar de la pulsión independentista groenlandesa, donde domina un deseo de llegar a romper del todo con Copenhague, la actual situación ha servido para tender puentes entre el estado danés y el territorio autónomo groenlandés.

No en vano, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha llegado a apuntar que "puestos a elegir entre Dinamarca o EEUU, elegimos Dinamarca". Una elección, aclaraba, apoyada también en que Dinamarca "es Unión Europea y es OTAN".

Y la OTAN, ¿qué?

Volviendo a épocas pasadas, en el seno de la OTAN tratan de utilizar el sustantivo 'distensión', tratando de evitar que la ofensiva trumpista vaya a más en un territorio que no deja de ser tan OTAN como Washington. Al respecto, varios países de la alianza atlántica y también de la UE, con Alemania a la cabeza, se han levantado contra el expansionismo de EEUU instándoles a no ir más allá para evitar problemas mayores.

El Gobierno groenlandés ha dejado claro que ellos también son parte de la alianza y que "nuestra seguridad y defensa está en manos de la OTAN", algo sobre lo que hace caso omiso Donald Trump.