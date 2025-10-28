EEUU lleva a cabo su ataque más letal contra narcolanchas y mata a 14 personas en aguas internacionales del Pacífico

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo su ataque más letal contra las 'narcolanchas desde que inició su ofensiva hace semanas. En las últimas horas, el Ejército ha acabado con la vida de 14 tripulantes distribuidos en cuatro embarcaciones, que han sido objeto del ataque militar en aguas internacionales del Pacífico.

Los detalles de la operación los ha ofrecido el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, que también ha informado de un superviviente tras una oleada de "ataques letales y cinéticos".

Todos los bombardeos, ha incidido, "fueron lanzados en aguas internacionales, sin daños a las fuerzas estadounidenses". Además, ha dicho que las autoridades de México "asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate" del único superviviente detectado, sin más detalles al respecto.

La orden dada por Donald Trump se dirigió contra lanchas acusadas de transportar droga, que según Hegseth "eran operadas por organizaciones terroristas que trafican con narcóticos en el Pacífico oriental".

"Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de Inteligencia, transitaban en rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos", ha subrayado el secretario de Defensa de Trump.

De los 14 fallecidos, "8 narcoterroristas iban a bordo de las embarcaciones alcanzadas en el primer ataque, 4 narcoterroristas iban en otra embarcación en el segundo ataque y 3 narcoterroristas iban en otra embarcación en el tercer ataque", ha agregado.