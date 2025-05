EEUU optimista con que China abrirá su mercado como resultado de la negociación

El Gobierno estadounidense se ha mostrado optimista este domingo con que China abrirá su mercado como resultado de la negociación arancelaria, cuya primera toma de contacto tiene lugar este fin de semana en Ginebra (Suiza).

"Somos optimistas de que se abrirá. La política arancelaria del presidente Donald Trump es 'abramos todos los mercados del mundo que nos han estado cerrados'", dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la cadena CNN.

Lutnick no forma parte del equipo enviado a Suiza. La delegación estadounidense está encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, mientras que la china está en manos del viceprimer ministro, He Linfeng.

"Ayer se sintieron bien y eso fue realmente alentador", dijo Lutnick en referencia la primera jornada de diálogo el sábado, en la que los negociadores estuvieron cerca de siete horas. El secretario de Comercio añadió que Trump busca con sus aranceles equilibrar la balanza comercial.

"Estados Unidos tiene un déficit comercial de 1,2 billones de dólares. Eso significa que otros países venden más productos estadounidenses que nosotros. Y eso simplemente no está equilibrado. No es justo. Perdemos 1,2 billones al año, de los cuales, directa e indirectamente, a China, eso equivale a aproximadamente un billón", dijo. Las cifras de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, no obstante, no sustentan esa alegación.

El comercio total de bienes de EEUU con China rondó los 582.400 millones de dólares en 2024. Las exportaciones a China fueron de 143.500 millones, un 2,9 % menos que en 2023, y las importaciones totalizaron los 438.900 millones, un 2,8 % más que en 2023. En total, el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con China fue de 295.400 millones el año pasado.

El arancel que Estados Unidos aplica actualmente a China es del 145 % y esta tiene en vigor otro del 125 %. Mientras Washington negocia aranceles con el resto de sus socios comerciales, a estos últimos les ha mantenido un gravamen generalizado del 10 %.

"Nuestra expectativa es que estos países abran sus mercados y sus aranceles se reduzcan. Nuestra capacidad para exportar y hacer crecer nuestra economía va a ser mejor que nunca".

Lutnick reiteró que aunque se abordará país por país sus problemas específicos, no planean bajar de esa base del 10 %. "Esperamos que se mantenga una tarifa básica del 10% en un futuro previsible", concluyó.

