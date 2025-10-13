EEUU sin pretenderlo logra que China le niegue a Rusia la tecnología clave

China ha restringido la exportación de máquinas-herramientas de precisión de nivel medio a Rusia, según afirman expertos de la industria y ha publicado el medio Newsweek. Según MashTekh, un medio de tecnología industrial ruso que rastrea la fabricación nacional, la restricción se enfoca en componentes capaces de lograr una precisión de 3 a 4 micrones, "fundamentales para la producción de componentes de misiles y motores y sistemas guiados con precisión".

El comercio chino con Rusia, sobre todo el de petróleo y gas, ha contribuido desde el inicio de la guerra rusa contra Ucrania —desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022— a impulsar la economía de Rusia, golpeada por las sanciones a Moscú por la invasión. Esta nueva medida, según el medio estadounidense, supone "aparente éxito de las sanciones secundarias estadounidenses destinadas a debilitar el esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania".

"La República Popular China ha restringido el suministro de equipos de alta tecnología, aunque esto rara vez se discute públicamente", declaró a MashTekh Ildar Nuriev, propietario de la empresa rusa de máquinas-herramienta Tatpromstan. "Si antes era posible obtener máquinas con una precisión de 3 a 4 micras, ahora ya no es posible. Es necesario obtener una licencia de exportación especial", aseguró.

Esto se produce, además, en medio de un enfriamiento del comercio entre China y Rusia tras años de flujos bilaterales récord. Las exportaciones chinas a Rusia cayeron un 16,4% interanual en agosto, el doble de la caída registrada en julio, según datos de las aduanas chinas.

Mientras, en los primeros ocho meses de 2025 el comercio bilateral total se redujo en casi un 9%, alcanzando los 1,03 billones de yuanes (142.000 millones de dólares). Las exportaciones de ambos socios se redujeron en más de un 8%.