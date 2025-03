EEUU queda al descubierto en una venta de 'chips' electrónicos a Rusia

Global Images Ukraine via Getty

A pesar de las sanciones impuestas a Rusia por Occidente, docenas de proveedores de microelectrónica rusa continúan recibiendo chips imprescindibles para producir armas clave, como misiles, drones u obuses autopropulsados. Esta teoría ha sido demostrada por los periodistas de investigación del diario Kyiv Independent, que se han hecho pasar por un productor de defensa ruso.

En el estudio, "se revisaron los correos electrónicos en busca de menciones sobre el suministro de chips estadounidenses y europeos". Así, las empresas del holding Ruselectronics "solicitaron grandes volúmenes de varios chips estadounidenses y obtuvieron la confirmación de que podían ser suministrados a pesar de las sanciones". El diario también descubrió otra enorme red de proveedores en países como China.

"Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones y restricciones a las exportaciones rusas desde el día antes de la guerra", reza la publicación. Pero Moscú no estaba preparado para esto, y "está claro que los productores no tenían existencias significativas".

En abril de 2022, dos meses después del inicio de la invasión, las empresas de Ruselectronics "prepararon propuestas sobre cómo reducir los riesgos de interrupciones en la adquisición de componentes electrónicos". En marzo de 2022, Elitcom, un proveedor estadounidense del holding Ruselectronics, escribió un correo para decir que no entregaría a tiempo los chips producidos por la empresa estadounidense Analog Devices. El contrato para los chips se firmó en diciembre de 2021.

"Elitcom explicó que debido a la invasión rusa, el fabricante estadounidense había detenido las entregas a Rusia", relata el medio. Pero la empresa estadounidense "tenía un plan". La compañía plateaba hacer la entrega con la ayuda de "socios extranjeros" no identificados, que confirmaron que los chips llegarían en septiembre-octubre de 2022, varios meses después de lo planeado originalmente.

James Byrne, investigador asociado principal del Instituto Real de Servicios de Defensa y Seguridad (RUSI), afirma que "para los rusos, estas cosas son absolutamente críticas". "No pueden construir misiles sin él, y no es que se vayan a rendir", agrega. Pero los fabricantes de armas rusos no tuvieron que renunciar a los chips occidentales. Había quienes estaban dispuestos a suplirlos.

Muchos de estos chips estadounidenses se utilizan en los misiles rusos Kalibr y R-77, así como en el sistema Tornado-G capaz de lanzar 40 cohetes a la vez y en el Giatsint-S, un cañón montado en tanques.

El Kyiv Independent asumió el papel de un empleado de una filial real de Ruselectronics, la empresa de investigación y producción Almaz, que produce sistemas electrónicos para equipos militares. Los periodistas del diario se crearon un correo electrónico ruso, y prepararon una propuesta comercial, "solicitando circuitos producidos por empresas con sede en Estados Unidos". Diez de ellos respondieron, confirmando su capacidad para entregar los chips requeridos.

Además, entre los datos recogidos proporcionan información sobre la cadena que lleva los chips estadounidenses a Rusia a pesar de las prohibiciones de exportación. En este sentido, los proveedores chinos revenden los chips a compradores rusos que a su vez los suministran a la industria de defensa rusa.

"Los principales productores occidentales tienen varias instalaciones de producción en países como China, Vietnam, Filipinas, Malasia y algunos en Tailandia y Taiwán. Algunas de ellas son fábricas chinas que trabajan bajo licencia, mientras que otras son empresas filiales", concluye el medio.