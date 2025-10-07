El aliado clave de Putin se ríe de la preocupación en Europa por los misteriosos enjambres: "Son animales tontos"

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dimitri Medvedev, en el Desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo de 2023, en Moscú.

En las últimas semanas, varios países europeos, miembros de la OTAN, han denunciado incursiones de drones que sospechan que están vinculados a Rusia, aunque Moscú lo niega. Estos han aparecido cerca de aeuropuertos, instalaciones militares y otras infraestructuras críticas. En medio de estas tensiones, el expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha calificado a los europeos preocupados por estos enjambres "misteriosos" como "animales tontos" que necesitan sentir el "peligro de la guerra".

Medvedev presentó cinco posibles explicaciones para los drones en una publicación en Telegram y restó importancia a las acusadiones de que Moscú esté involucrado, según ha informjado el medio Newsweek. Estos incluían la posibilidad de provocaciones por parte de ucranianos, células prorrusas dentro de la Unión Europea, pruebas intencionales de sistemas de defensa aérea, matones locales y, finalmente, Rusia.

"De hecho, las causas de este pánico sobre los 'drones rusos' pueden ser cualquiera de las razones mencionadas anteriormente o una combinación de ellas. Ese no es el punto principal", escribió el expresidente ruso. "Lo principal es que los europeos de mente estrecha sientan en carne propia el peligro de la guerra. Que teman y tiemblen como animales inertes en una manada conducida al matadero. Que se ensucien de miedo, presentiendo su inminente y agonizante fin", expresó.

"Quizás entonces entiendan lo que es la guerra. Y les arranquen la cabeza a esos monstruos como Merz y Macron, que ganan dinero y ganan puntos políticos con sangre", escribió, refiriéndose al canciller alemán y al presidente francés. Medvedev es conocido por sus declaraciones polémicas y belicosas cargadas de burlas contra los rivales de Rusia y, sobre todo, de su presidente, Vladimir Putin, de quien es un reconocido aliado.

El mes pasado, un enjambre de drones rusos sobrevoló Polonia, Estonia se quejó de una intrusión de aviones de combate rusos y Dinamarca, Alemania y Bélgica denunciaron el avistamiento de numerosos vehículos aéreos no tripulados sin identificar. Algunos funcionarios europeos han descrito estas acciones como una prueba por parte de Moscú a la respuesta de la OTAN a la invasión rusa de Ucrania.