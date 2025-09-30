Rusia lanza un ataque contra un aliado clave y la OTAN despliega sus cazas de combate

En las últimas semanas, Rusia ha dado un paso más contra los aliados de la OTAN y ha violado el espacio aéreo de, al menos, seis países europeos usando drones y, en el caso de Estonia, cazas. Este fin de semana, además, los ataques rusos contra distintos puntos de Ucrania obligó a la OTAN a desplegar aviones de combate.

Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, iniciaba otro ataque "brutal" contra Ucrania se activó el sistema de defensa aérea de la OTAN como medida "preventiva". Una medida que se tomó tras la muerte de al menos cuatro personas, incluidas una niña de 12 años, en los ataques, según ha informado el medio Daily Express.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó el domingo de que durante la noche Rusia lanzó contra el territorio del país invadido casi 500 drones y 40 misiles, un ataque que, según confirmó, se cobró la vida de cuatro personas y hubo 40 heridos en todo el Estado. "Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció Zelenski en sus redes sociales.

Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina —donde sufrió daños el edificio del Instituto de Cardiología, entre otros—, fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, afirmó. Los daños materiales incluyen unas instalaciones de fabricación de pan, una planta de manufactura de neumáticos, viviendas particulares y otras infraestructuras civiles, según el presidente.

El ataque contra Ucrania obligó al comandante de la operación polaca a desplegar sus propios cazas y los de la OTAN cerca de la frontera ucraniana como medida de precaución. "Debido a la actividad de las fuerzas aéreas rusas de largo alcance que realizan ataques contra territorio ucraniano, las fuerzas aéreas polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo", se leía en un comunicado, según el periódico británico.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas activaron las fuerzas y los recursos a su disposición: desplegaron las parejas de cazas de servicio y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar alcanzaron el nivel máximo de alerta. "Estas acciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a las zonas amenazadas", comunicó.

Así intimida Rusia a Europa: de guerras híbridas y provocaciones peligrosas Las violaciones del espacio aéreo en el este o el misterio de los drones que han cerrado aeropuertos en Dinamarca y Noruega acrecientan la angustia. Rusia se desmarca, mientras la OTAN y la CE se debaten entre las palabras y las acciones.