El barco portacontenedor más grande del planeta rompe el récord mundial de carga

Han Jiajun/VCG via Getty Images

Un portacontenedores marítimo de la firma One Ocean Network (ONE) en Qingdao, China.

Un récord que se 'carga' a otro récord. La empresa con el barco portacontenedores más grande del mundo ha vuelto a batir un hito. Y lo ha hecho transcurrido menos de un mes desde que inscribiera su nombre en la historia. Se trata de lo logrado por la firma Ocean Network Express (ONE).

Según recoge el medio especializado Portal Portuario, el portacontenedores ONE Innovation ha batido nuevo récord mundial de carga embarcada en el puerto de Singapur, mismo escenario donde lo había logrado hace escasas semanas.

Dicha embarcación nipona dispone de 24.000 TEU de capacidad máxima reportada y ha alcanzado una de 22.000 TEU, muy cerca de su nivel máximo teórico. El pasado 24 de noviembre, la ONE Integrety ya sorprendía con una carga trasladada de 21.954 TEU.

El podio de los portacontenedores con más carga



"Es la segunda carga mundial consecutiva, esta vez el ONE Innovation. En su llamada más reciente a Singapur, el 14 de diciembre de 2023, logró una carga récord de 22.000 TEU", indicaron desde la firma japonesa.

De esta forma, y a la luz de los nuevos datos, la ONE Integrity se coloca en el segundo puesto del particular ranking de portacontenedores con más carga embarcada. El bronce le corresponde al Ever Ace, de la compañía Evergreen, tras lograr llevar 21.710 TEU.