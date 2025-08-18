El conductor del tranvía se desmaya, deja la palanca a tope y el caos se desata en apenas 8 segundos

Gente subiendo a un tranvía en una de las calles del centro de Oslo.

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y a cualquiera, pero hace un año uno dejó especial conmoción en Oslo, la capital noruega, debido al caos que provocó. Los hechos ocurrieron en octubre de 2024, cuando un tranvía chocó contra una tienda. Ahora, un informe publicado por la Junta Noruega de Investigación de Accidentes, ha esclarecido la causa.

A las 11:04 horas del 29 de octubre de 2024 el tranvía número 414, modelo SL18, de la empresa de transporte de la ciudad Sporveien AS descarriló en una curva y se estrelló contra el escaparate de una tienda dejando cuatro heridos leves, entre ellos el propio conductor, según ha explicado el medio Tekniikka&Talous.

Según el informe publicado ahora, la causa del accidente fue el exceso de velocidad debido a que la palanca de cambios se desplazó hasta la potencia máxima —37 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima permitida es de 15— después de que el conductor entrara en convulsión y perdiera el conocimiento.

El tranvía estaba equipado con una palanca de seguridad, diseñada para detener el tranvía en caso de que el conductor pierda el control. Y esta se activó, pero no lo suficientemente rápido para evitar la colisión, ya que tiene un retraso de diez segundos, que resultaron cruciales, ya que el choque solo tardó ocho segundos en producirse.

Antes de perder el conocimiento, el conductor sufrió un fuerte dolor de estómago y sintió ganas de vomitar. La investigación y el informe médico posterior determinaron que los síntomas se debían a una infección por norovirus, que causa una gastroenteritis aguda. Los médicos determinaron que el virus causó la activación del nervio vago, lo que ralentizó la frecuencia cardíaca, la presión arterial baja y provocó el desmayo.