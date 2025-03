El enviado de EEUU pasa por alto la amenaza de Putin de tomar Europa: "En cierto modo, no importa"

Steve Witkoff, uno de los asesores principales del presidente de Etados Unidos, Donald Trump, ha argumentado que "no importa" si el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere o no apoderarse de Europa, según ha publicado el medio Raw Story.

Durante una entrevista en Fox News Sunday, Witkoff le dijo a la presentadora Shannon Bream que Putin "quiere la paz" en Ucrania a pesar de los continuos ataques. "¿Estás convencido de que no va a ir más lejos ni aspira a Europa?", preguntó Bream, e insistió: "¿Por qué estás convencido de que no presionará más? ¿Si esta vez le dan alguna recompensa o territorio?".

"No es que esté tomando partido", remarcó Witkoff. "Me han preguntado mi opinión sobre los motivos del presidente Putin a mayor escala. Y simplemente he dicho que no veo que quiera apoderarse de toda Europa. Esta es una situación muy diferente a la de la Segunda Guerra Mundial", dijo.

"Para mí, simplemente... simplemente... le creo al pie de la letra en este sentido", continuó. "Y creo que los europeos también están empezando a aceptar esa idea. Pero, en cierto modo, no importa", declaró.

El enviado especial de EEUU para Oriente Medio agregó: "El verdadero problema aquí es la agenda del presidente Trump, él es mi jefe. Y me adhiero a ese hecho: la agenda es detener la matanza, detener la carnicería. Acabemos con esto".