Gaza, la promoción de lujo de Trump que pisotea sin piedad el derecho internacional

Queda claro que Donald Trump no ha leído a Mahmud Darwish. Si lo hubiera hecho, el presidente de Estados Unidos habría entendido por boca del mayor poeta palestino reciente que el anhelo de su pueblo es que los "pasajeros entre palabras fugaces" que los rodean, presionan y manosean los dejen en paz de una vez. "Amontonad vuestras fantasías en una fosa abandonada y marchaos (...) / tenemos lo que no os pertenece: una patria y un pueblo desangrándose. / Asentaos donde queráis, pero no entre nosotros. / Aquí tenemos el pasado (...), tenemos el presente y el futuro".

Los palestinos tienen reconocido internacionalmente su derecho a un estado propio desde la partición del territorio cuando acabó el Mandato Británico, en 1947, y Gaza es parte de ese país, como Cisjordania y el este de Jerusalén. Las sucesivas guerras que han azotado la zona han acabado en otras sucesivas resoluciones de Naciones Unidas que avalan este derecho y el del retorno de los cinco millones de refugiados largos generados por su conflicto con Israel. Hay detrás más de 75 años de batalla justa, reconocida por el derecho internacional.

Pero el republicano no lo ve o no lo quiere ver. Esta madrugada, en el que es posiblemente el acto más extremo de los anunciados hasta ahora en su segundo mandato, ha anunciado que la Administración estadounidense "se hará cargo" de la Franja de Gaza, que "tomará el control". Dice que hay que echar a sus pobladores (2,3 millones de personas antes de la ofensiva iniciada por Israel en octubre de 2023, tras los atentados de Hamás) y levantar una Riviera. Gaza es, a sus ojos, un resort en el Mediterráneo, una promoción de lujo en la playa (con importantes bolsas de gas a pocos kilómetros, además) en la que Washington limpiará lo que hay y levantará un emporio.

¿Y los palestinos que la habitan y lo han hecho históricamente? Para ellos no hay más pensamiento que mandarlos a países árabes amigos como Egipto y Jordania, que ya han anunciado su oposición al plan. Suena a aquella primera ministra de Israel, Golda Meir, que decía en los años 70 del pasado siglo: "No existe el pueblo palestino. Esto no es como si nosotros hubiéramos venido a ponerles en la puerta de la calle y apoderarnos de su país. Ellos no existen. Había una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra". Fin. La ONU avisa ya de que semejante hoja de ruta supondrá un caso limpieza étnica.

Cuando hace diez días el presidente Trump empezó a hablar de Gaza como un lugar de demolición y llamó a "limpiar todo eso", no estaba claro hasta qué punto los suyos eran comentarios improvisados. Un globo sonda o una provocación de un "bocachancla", como lo bautizaron los compañeros de la edición norteamericana del HuffPost.

Sin embargo, en los días previos a la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en cuyo contexto hizo anoche Trump su anuncio, se empezó a ver que su propuesta era profundamente seria y puede traer consigo un terremoto en la historia reciente del conflicto palestino-israelí, un vuelco en las posibles salidas que se manejan y en el papel de los actores implicados. EEUU, desde luego, ya no puede verse más como un negociador o un padrino que llama a una mesa de debate, porque si siempre ha sido parte (o sea, amigo de Israel), con esta propuesta es directamente agresor.

Los planes del magnate suponen el cambio más radical de la posición establecida de EEUU sobre Israel y los palestinos y ya están siendo vistos como una violación del derecho internacional. Además de cómo será asimilado el anuncio por los ciudadanos en el terreno -lo que empieza a llegar por los periodistas locales es que se sienten como nómadas eternos-, lo anunciado también podría tener un impacto significativo en el proceso más inmediato de cese del fuego en la franja y liberación de rehenes de Israel, en un momento crítico.

Por supuesto, también en todo Oriente Medio, donde la tensión puede escalar ante esta nueva agresión a los palestinos, reactivando el debilitado Eje de Resistencia de Irán: ya no cuenta con Siria, Hizbulá está muy tocado, los hutíes no dejan de ser atacados por Israel y Hamás está negociando, pero ha avisado hoy mismo de que habrá consecuencias regionales si sigue adelante esta "receta para crear caos y tensión".

Ya se está hablando en Doha de la segunda fase del armisticio pero esto puede hacer estallar todo por los aires. El propio Trump dijo hace dos días que "no hay garantías" de que se vaya a mantener. Sabía bien la bomba que iba a soltar y la posible onda expansiva de sus proyectos. Porque no convencen sus excusas: Trump y sus funcionarios están presentando su llamamiento a "reasentar" puede que "permanentemente" a todos los palestinos fuera de Gaza como un gesto humanitario, asegurando que no hay alternativa para ellos porque Gaza es un "sitio de demolición". Que hay 30.000 bombas sin detonar, como ha dicho esta madrugada Steve Witkoff, el inversor judío al que le ha dado el cargo de enviado especial para Oriente Medio.

Lo que ocurre es que Trump no planea sacar a los gazatíes a la frontera, limpiar, edificar y llevarlos de nuevo, sino que literalmente ha dicho cuando se le preguntó si se permitiría el regreso de los palestinos, que "la gente del mundo" viviría allí, afirmando que sería un "lugar internacional, increíble", antes de agregar: "También los palestinos". Casi a la fuerza. Witkoff lo resumió todo un poco antes: "Este tipo sabe de bienes raíces". Lo decía por Trump, con orgullo.

Trump ha afirmado que Gaza que sería la "Riviera del Medio Oriente". Cuando se le preguntó si las tropas estadounidenses participarían en la toma de Gaza, Trump dijo: "haremos lo que sea necesario". Se le ha pasado el minúsculo detalle de que Gaza es de los gazatíes, de los palestinos. Según el derecho internacional, los intentos de trasladar poblaciones por la fuerza están estrictamente prohibidos, y tanto los palestinos como las naciones árabes verán esto como nada menos que una propuesta clara destinada a su expulsión y a la limpieza étnica de los palestinos de su tierra.

Es por eso los dirigentes árabes ya han rechazado categóricamente sus ideas. En una declaración del sábado, Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe dijeron que tal medida podría "amenazar la estabilidad de la región, correr el riesgo de expandir el conflicto y socavar las perspectivas de paz y coexistencia entre sus pueblos".

Quien se frota las manos es la extrema derecha ultranacionalista de Israel, que desde hace años desea expulsar a los palestinos de los territorios ocupados y ampliar los asentamientos judíos en su lugar. Los últimos colonos se fueron de Gaza en 2005, generando un hondo pesar en el movimiento ocupante, que recuerda la Franja como un paraíso perdido. Desde que comenzó la ofensiva sobre la zona, varios colectivos se han acercado a los muros de separación -hasta han conseguido penetrar unos metros sin castigo del Ejército- para avisar de que un día volverán. A eso le ha abierto la puerta Trump esta noche.

Desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, estos grupos –cuyos líderes han formado parte de la coalición de Netanyahu, la que lo mantiene en el poder pese a los errores de aquellos atentados y evitan que rinda cuentas ante la justicia por supuesta corrupción– han exigido que la guerra contra Hamás continúe indefinidamente, prometiendo en última instancia restablecer los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza.

Han continuado con sus llamamientos y se han opuesto al actual acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Uno de ellos, el partido Poder Judío de Itamar Ben Gvir, dejó el gabinete al firmarse los primeros 60 días de tregua en Gaza, pero dijo que si no se avanzaba más en ella podría regresar. El Partido Sionista Religioso de Bezalel Smotrich avanzó que también se iría si había segunda fase de armisticio. Hoy están felices al ver que Trump, en una vuelta de tuerca nunca vista, ha contentado a todos.

Ben Gvir ha dicho este miércoles en X: "Donald, esto parece el comienzo de una hermosa amistad". "Cuando dije una y otra vez durante la guerra que esta era la solución para Gaza, se burlaron de mí. Ahora está claro: esta es la única solución, esta es la estrategia para el día después. Hago un llamamiento al primer ministro para que anuncie la adopción del plan lo antes posible y comience un progreso práctico inmediato". El Canal 12 israelí dice que "la probabilidad de su regreso a la coalición de Netanyahu ha aumentado". Trump es ahora un ultra más, plena consonancia.

Segunda Nakba

Sus propuestas suponen la transformación más radical de la posición estadounidense sobre el territorio. Y es que la gran mayoría de los residentes actuales de Gaza son refugiados palestinos de zonas que cayeron bajo control israelí en la guerra árabe-israelí de 1948. Esa contienda marcó la creación de Israel, es un motivo feliz para ese bando, pero en el lado palestino se llamó Nakba, el horror por el que más de 700.000 palestinos fueron expulsados u obligados a huir de sus hogares en lo que hoy es Israel. Son datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Decenas de miles de palestinos que venían de la costa mediterránea se refugiaron en Gaza, que quedó bajo control egipcio después de dicha guerra. Israel capturó el territorio de Egipto más tarde, en la Guerra de los Seis Días, en 1967, y comenzó a asentar judíos allí. Al fin, retiró sus tropas y a sus colonos en 2005, con Ariel Sharon como primer ministro.

Las propuestas de Trump, de aprobarse, implicarían que esa población, que ahora supera los dos millones de personas, se vería obligada a otras partes del mundo árabe o incluso más allá, dice Trump, a "reasentarse... permanentemente". Las propuestas eliminarían la posibilidad de una futura solución de dos Estados y por eso están siendo rechazadas categóricamente por los palestinos y el mundo árabe como un plan de expulsión.

Gran parte de la base política de Netanyahu y del movimiento ultranacionalista de colonos en Israel defenderán las palabras del presidente Trump, viéndolas como el cumplimiento de un medio, como dice Netanyahu, para impedir que "Gaza sea una amenaza para Israel". Para los palestinos comunes, equivaldría a un acto masivo de castigo colectivo. Como dice la Autoridad Nacional Palestina, hablamos de una segunda Nakba.

¿Puede haber un reasentamiento de más de dos millones de gazatíes en suelo egipcio o jordano y que la historia se repita? Es complicado. Ir temporalmente a suelo egipcio supone establecerse en una zona en mal estado, muy olvidada por las autoridades de El Cairo, donde se han destrozado casas y tierras de cultivo, para crear lo que Egipto describió como una "zona de amortiguación" ya a inicios de esta guerra, cuando se planteó tímidamente esta vía.

Egipto ya acoge a nueve millones de inmigrantes. Los grupos más grandes de la población migrante del país provienen de Sudán, Siria, Yemen y Libia, según un informe de 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM). El Cairo dice que no puede aguantar más presión por ese flanco, incluso temporal. Además, ¿dónde los llevaría? Lo más cercano es la Península del Sinaí y no es recomendable. Desde que en 2013 comenzó un período de intensificación del conflicto entre el ejército egipcio y los yihadistas en la península, Egipto ha restringido enormemente el movimiento a través del cruce y ha prohibido la entrada de organizaciones de ayuda y periodistas al norte del Sinaí.

El rey Abdullah de Jordania ha adevertido insistentemente contra "cualquier intento de desplazar a los palestinos de cualquier territorio palestino o provocar su desplazamiento". Gran parte de la población nacional, hasta dos millones de jordanos, son de origen palestino, incluyendo a la reina Rania.

Los palestinos aspiran a tener un estado en Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Oriental como capital. Es un reparto que cuenta con el respaldo de la mayor parte de la comunidad internacional. El mayor espaldarazo de palabra lo tuvo cuando así lo reivindicó públicamente el que fuera presidente de EEUU, Barack Obama, en 2009: "La situación de los palestinos es intolerable. Sufren las humillaciones diarias que acompañan a la ocupación. Nunca daremos la espalda a su derecho legítimo a vivir con dignidad y un estado propio", dijo. Entonces, con aquella presión desde la Casa Blanca, el propio Netanyahu pronunció su famoso discurso de Bar Ilan en el que avalaba esta idea. Era de boquilla, ha quedado claro.

Ahora, el plan es, como dice el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hacer "que Gaza sea hermosa de nuevo". No han leído a Darwish, pero tampoco han visto Gaza antes de las bombas. Pedir hermosura ante Netanyahu, que es el causante de su hundimiento, sorprende hasta al analista mejor conocedor de Trump.