El Instituto de la Guerra advierte de que Putin está preparando el terreno para la guerra con la OTAN

Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS

El pasado domingo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que la Unión Europea planea retomar "la ideología del nazismo". Para el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) se trata de una de las formas del Kremlin de militarizar a la sociedad rusa a largo plazo para un posible conflicto con la OTAN.

Según publica el medio polaco Onet Wiadomósci, las acusaciones de nazismo con las que funcionarios y propagandistas rusos han vinculado la invasión de Ucrania, ya no sólo señalan a Kiev, sino a toda Europa. "No lo toleraremos, haremos todo lo posible para asegurarnos de que esta ideología no levante la cabeza, que sea destruida de una vez por todas, y que Europa vuelva a sus valores", reiteró el ministro ruso en una entrevista con el canal de televisión Rossiya-1.

"Estas declaraciones forman parte de la estrategia del Kremlin de utilizar la imagen de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi", recuerdan desde el instituto estadounidense. "El Kremlin ha trazado repetidamente paralelismos históricos para convencer al público de que los sacrificios sociales y económicos por Ucrania están justificados".

De hecho, revelan que tanto Putin como su Gabinete "utilizan regularmente el término desnazificación para sugerir un cambio de poder en Ucrania y la creación de un régimen leal a Moscú". El Kremlin está difundiendo planes similares en otros países, como en Finlandia o en las antiguas repúblicas soviéticas.

En este sentido, de acuerdo a la información difundida, en enero de 2024, Putin afirmó que Rusia se encontraba en estado de conflicto geopolítico existencial con el nazismo moderado que iba más allá de la crisis ucraniana.

Según el organismo internacional, esta narrativa podría utilizarse en un futuro para "justificar una posible invasión de los Estados bálticos o de Finlandia, con el pretexto de proteger la población de habla rusa". De este modo, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, citando a la inteligencia europea, advirtió que Rusia podría intentar atacar a uno de los países de la Unión Europea en 2028.