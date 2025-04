El jefe de la OTAN confirma el camino de Ucrania: "La adhesión es irreversible"

Ucrania parece estar más cerca que nunca de su ingreso en la OTAN. Al menos, eso es lo que se puede extraer de las declaraciones del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, al medio ucraniano We Ukraine. Durante la entrevista, calificó la adhesión de Ucrania a la Alianza como un proceso "irreversible".

Sin embargo, esto no tiene nada que ver con un posible y futuro acuerdo de paz con Rusia. Para apoyar este posicionamiento, Rutte recordó la Cumbre de Washington de 2024, en la que se acordó cuál sería el camino para que Ucrania formara parte de la OTAN, y sostiene que se trata de un acuerdo que está vigente todavía.

Así, insistió en que es algo "irreversible", y asegura que nada ha cambiado respecto a la Cumbre de Washington. Y estas palabras suponen un paso adelante, ya que aunque habían confirmado que Ucrania convertiría en algún momento en miembro de la OTAN a todos los efectos, hasta ahora no se habían manifestado de una forma tan contundente.

Pese a insistir en que la negociación de paz no influirá en la entrada o no de Ucrania a la OTANA, el objetivo de Occidente es que se alcance una "paz real" en Ucrania, y no repetir los errores que se cometieron tras la firma de los acuerdos de Minsk.

