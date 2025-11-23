El Kremlin aprieta a Ucrania para que acepte el plan de paz: "Más tarde será demasiado tarde"

El Kremlin presiona a Zelenski. Putin ha instado al Gobierno de Kiev a tomar "urgentemente" una decisión "responsable" sobre una solución pacífica a la guerra en Ucrania. Tal y como recoge el diario Uawire, ha advertido que retrasar las conversaciones paz es "peligroso", y que las operaciones militares ucranianas adicionales son inútiles y podrían empeorar la posición de Ucrania.

Según ha podido recoger el medio de comunicación de la agencia de noticias rusa TASS, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado en una rueda de prensa que Rusia sigue abierta a las negociaciones de paz y quiere que tengan éxito. Además, ha añadido que el Kremlin no planea mantener conversaciones en "modo megáfono", subrayando la importancia de un enfoque constructivo y negociaciones confidenciales.

Asimismo, el representante del Kremlin ha afirmado que las acciones de las fuerzas armadas rusas tienen como objetivo convencer al liderazgo ucraniano de que se necesita una solución pacífica ahora. De este modo, ha argumentado que los últimos pasos de sus fuerzas armados "deberían mostrar a Kiev que más retrasos son peligrosos e inútiles".

"El trabajo efectivo de las fuerzas armadas rusas debería convencer a Zelenski y a su régimen de que es mejor comenzar las negociaciones ahora que posponerlas. El espacio para la libertad de decisión se reduce a medida que se pierden territorios, y la continuación de las hostilidades es absurda y peligrosa. El régimen debe tomar urgentemente una decisión responsable y asumir la responsabilidad de implementarla", ha sentenciado Peskov.

Por último, ha afirmado que Moscú es consciente de posibles modificaciones y redacciones en un plan de paz estadounidense, pero no ha recibido ningún documento oficial de Washington. "Rusia prefiere discutir los irritantes derivados del plan de Estados Unidos por separado del acuerdo en Ucrania, aunque la posición de Washington difiere".

Los contactos entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania siguen en curso y no se han interrumpido. Tal como ha informado el portavoz, la administración Trump ha fijado un plazo estricto para las conversaciones y espera que el presidente Volodímir Zelenski acepte los términos de un acuerdo de paz antes del 27 de noviembre.